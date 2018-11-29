Глава Qualcomm заявил о скором примирении с Apple
Компании Apple и Qualcomm неоднократно подавали в суд друг на друга. При этом Qualcomm уверяет, что Apple задолжала ей несколько миллиардов долларов, а Apple, напротив, утверждает, что переплатила за чипы модемов. По состоянию на лето этого года эти компании вовлечены более чем в 50 судебных исках (связанных с нарушениями интеллектуальной собственности и антимонопольных норм) в 16 юрисдикциях в 6 странах.
Но в скором времени ситуация может измениться. Во время интервью ресурсу CNBC главный исполнительный директор Qualcomm Стивен Молленкопф заявил, что его компания «находится на пороге» разрешения разногласий с Apple. Он добавил, что обе компании ведут переговоры. Используя спортивную аналогию, Стивен Молленкопф заявил, что противостояние с Apple «находится в последнем периоде игры, а не в первом». Он считает, что решение может быть найдено в конце этого года или уже в следующем году.
Если компании смогут разрешить все свои разногласия до конца текущего года, вряд ли в iPhone следующего года будут использоваться модемы Qualcomm. Однако это открывает дорогу для внедрения 5G модемов в устройства модельного ряда 2020 года.
Источник: phonearena
- Qualcomm — крупнейший поставщик микросхем, обеспечивающих подключение смартфонов к сотовым сетям. Но в последнее время компания все чаще становится объектом внимания для различных антимонопольных органов тех или иных стран.
- В начале 2017 года Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) подала в суд на Qualcomm, обвинив ее в неконкурентном поведении при заключении сделок с Apple, после чего последняя тоже подала в суд на Qualcomm, с требованием $1 млрд. Чуть позже Apple подала еще два иска против Qualcomm в Китае, где последнюю уже штрафовали за неконкурентное поведение и требование чрезмерных лицензионных отчислений, и еще один в Великобритании.
- Qualcomm неоднократно отвечала на обвинения Apple встречными исками с разного рода обвинения, в том числе и в краже технологических секретов с последующей передачей Intel.