Глава Qualcomm заявил о скором примирении с Apple

Компании Apple и Qualcomm неоднократно подавали в суд друг на друга. При этом Qualcomm уверяет, что Apple задолжала ей несколько миллиардов долларов, а Apple, напротив, утверждает, что переплатила за чипы модемов. По состоянию на лето этого года эти компании вовлечены более чем в 50 судебных исках (связанных с нарушениями интеллектуальной собственности и антимонопольных норм) в 16 юрисдикциях в 6 странах.

Но в скором времени ситуация может измениться. Во время интервью ресурсу CNBC главный исполнительный директор Qualcomm Стивен Молленкопф заявил, что его компания «находится на пороге» разрешения разногласий с Apple. Он добавил, что обе компании ведут переговоры. Используя спортивную аналогию, Стивен Молленкопф заявил, что противостояние с Apple «находится в последнем периоде игры, а не в первом». Он считает, что решение может быть найдено в конце этого года или уже в следующем году.

Если компании смогут разрешить все свои разногласия до конца текущего года, вряд ли в iPhone следующего года будут использоваться модемы Qualcomm. Однако это открывает дорогу для внедрения 5G модемов в устройства модельного ряда 2020 года.

Источник: phonearena