Супергеройский смартфон Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition представлен официально

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Еще во время анонса смартфонов Redmi K20 и Redmi K20 Pro в мае суббренд Xiaomi заявил о планах выпустить ограниченное специальное издание старшей модели в рамках партнерства с Marvel. И вот сегодня в Китае состоялась официальна премьера супергеройского Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition.

Тематическая новинка, конечно же, выделяется внешним оформлением и поставляется в эксклюзивной упаковке, раскрашенной в соответствующей стилистике. В отличие от версий Glacier Blue и Flame Red с необычными градиентными окрасами задней панели, это ограниченное издание выполнено в классическом черном цвете, но выделяется особым узором. Кроме того, в комплект поставки этого смартфона производитель кладет чехол голубого цвета с логотипом «Мстителей» и коллекционную металлическую карточку. Само собой, эксклюзивный цифровой контент (темы, обои и пр.) тоже «завезли».

В плане характеристик супергеройский Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition ничем не отличается от обычного Redmi K20 Pro. Смартфон построен на базе однокристальной системы Snapdragon 855, оснащен экраном AMOLED диагональю 6,39 дюйма без каких-либо вырезов и отверстий, тройной 48-мегапиксельной камерой, выдвижной фронтальной камерой разрешением 20 Мп, а также аккумулятором емкостью 4000 мА•ч.

Смартфон Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition будет продаваться только в Китае. Увы, Redmi пока не раскрыла точных данных о сроках начала продаж, цене и объемах памяти.

Источник: GSM Arena