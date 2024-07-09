Сиквел фильма «Грань будущего» — жив, а Том Круз и Даг Лайман недавно пересмотрели оригинал

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Режиссер научно-фантастической ленты «Грань будущего» Даг Лайман заявил, что сиквел все еще возможен, а обсуждения относительно съемок «продолжаются».

«Мы продолжаем обсуждение», — сказал Лайман в интервью Empire. «Мы любим тот мир».

Более того, Лайман сказал, что недавно пересмотрел оригинал вместе с Томом Крузом после перерыва в 10 лет (что собственно намекает на потенциальную разработку сиквела).

«Мы с Томом пересмотрели его примерно два месяца назад и я подумал «Вау, это действительно хороший фильм»», — говорит Лайман.

Сам Круз недавно заключил крупную сделку с Warner Bros. — на создание франшиз и оригинальных фильмов (вероятно, и для «Грань будущего 2»).

Оригинальный фильм вышел 10 лет назад и заработал $370 млн в мировом прокате. По сюжету военные силы Земли объединились, чтобы противостоять расе инопланетян — и когда офицер Билли Кейдж (Том Круз) убивает одного из пришельцев, то внезапно попадает во временную петлю. Этакая инопланетная версия «Дня сурка», которую главному герою помогает пережить сержант Рита Вратаски (Эмили Блант).

Блант, кстати, заявляла, что и сама не против сняться в продолжении и уже пересмотрела одну из версий сценария. Однако намекала, что с сиквелом не спешили из-за большой занятости Круза.

«Видела один сценарий, который мне подсунул Даг, и хотела бы воплотить его в жизнь. Однако я просто не знаю, сколько еще «миссий» нужно Крузу», — сказала актриса в подкасте Happy Sad Confused ведущему Джошу Хоровицу.

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