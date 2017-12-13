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Synaptics представила сканер отпечатков пальцев Clear ID, предназначенный для установки под поверхность экрана смартфонов
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Synaptics представила сканер отпечатков пальцев Clear ID, предназначенный для установки под поверхность экрана смартфонов

Synaptics представила сканер отпечатков пальцев Clear ID, предназначенный для установки под поверхность экрана смартфонов

Судя по всему, в обозримом будущем мы все-таки увидим смартфоны со сканером отпечатком пальцев под поверхностью дисплея, о которых только и было разговоров весь последний год. Собственно, первый такой смартфон от производителя из первой пятерки покажут уже в начале следующего месяца на выставке CES 2018. Об этом рассказала компания Synaptics, объявляя о старте массового производства нового дактилоскопического датчика Clear ID FS9500, который как раз предназначен для установки под поверхность экрана мобильных устройств.

В соответствующем пресс-релизе производитель первым делом отмечает последнюю тенденцию безрамочных смартфонов к уменьшению рамок вокруг дисплея на рынке смартфонов.

«В свете быстрого перехода безрамочные дисплеи OLED удобнее всего будет разместить сканер отпечатков пальцев под поверхность дисплея», – говорится в заявлении Synaptics.

По словам Synaptics, разработанный ее специалистами сканер отпечатков пальцев Clear ID работает вдвое быстрее, чем современные системы распознавания лиц. Более того, по заверениям производителя, новый датчик Clear ID в плане безопасности ничем не уступает модели FS9100, установленной в Galaxy S8 и других флагманах, а различные факторы вроде угла касания, мокрых рук и температурных условиях никак не влияют на работу датчика.

Многие тематические ресурсы уверенно заявили, что этим первым смартфоном со сканером под поверхностью дисплея на CES 2018 с большой вероятностью станет Samsung Galaxy S9, но многое заставляет сомневаться в верности этого предположения. Во-первых, подобный сканер появился у Synaptics еще год назад. Во-вторых, анонс Samsung Galaxy S9 на CES 2018 весьма маловероятен, а на эскизах приложения Samsung Health сканер отпечатков пальцев у Galaxy S9 был показан на задней панели. Ну и в-третьих, vivo и Qualcomm демонстрировала рабочий прототип смартфона со встроенным в экран дактилоскопом еще летом, так что этим партнером Synaptics, входящим в пятерку крупнейших производителей смартфонов, вполне может оказаться vivo.

Источник: phonearena и gsmarena

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