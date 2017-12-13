Synaptics представила сканер отпечатков пальцев Clear ID, предназначенный для установки под поверхность экрана смартфонов

Судя по всему, в обозримом будущем мы все-таки увидим смартфоны со сканером отпечатком пальцев под поверхностью дисплея, о которых только и было разговоров весь последний год. Собственно, первый такой смартфон от производителя из первой пятерки покажут уже в начале следующего месяца на выставке CES 2018. Об этом рассказала компания Synaptics, объявляя о старте массового производства нового дактилоскопического датчика Clear ID FS9500, который как раз предназначен для установки под поверхность экрана мобильных устройств.

В соответствующем пресс-релизе производитель первым делом отмечает последнюю тенденцию безрамочных смартфонов к уменьшению рамок вокруг дисплея на рынке смартфонов.

«В свете быстрого перехода безрамочные дисплеи OLED удобнее всего будет разместить сканер отпечатков пальцев под поверхность дисплея», – говорится в заявлении Synaptics.

По словам Synaptics, разработанный ее специалистами сканер отпечатков пальцев Clear ID работает вдвое быстрее, чем современные системы распознавания лиц. Более того, по заверениям производителя, новый датчик Clear ID в плане безопасности ничем не уступает модели FS9100, установленной в Galaxy S8 и других флагманах, а различные факторы вроде угла касания, мокрых рук и температурных условиях никак не влияют на работу датчика.

Многие тематические ресурсы уверенно заявили, что этим первым смартфоном со сканером под поверхностью дисплея на CES 2018 с большой вероятностью станет Samsung Galaxy S9, но многое заставляет сомневаться в верности этого предположения. Во-первых, подобный сканер появился у Synaptics еще год назад. Во-вторых, анонс Samsung Galaxy S9 на CES 2018 весьма маловероятен, а на эскизах приложения Samsung Health сканер отпечатков пальцев у Galaxy S9 был показан на задней панели. Ну и в-третьих, vivo и Qualcomm демонстрировала рабочий прототип смартфона со встроенным в экран дактилоскопом еще летом, так что этим партнером Synaptics, входящим в пятерку крупнейших производителей смартфонов, вполне может оказаться vivo.

Источник: phonearena и gsmarena