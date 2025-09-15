Новости Игры 15.09.2025 comment views icon

"Никто не проверял": самая известная "пошлость" Morrowind появилась в игре втайне от Bethesda

В Morrowind случайно проскользнула одна из самых известных книг в истории Elder Scrolls. Культовая эротика появилась из-за банальной невнимательности Bethesda.

Автор текста известной пьесы «Похотливая аргонианская дева» — сценарист и дизайнер квестов Марк Нельсон. Помимо других серьезных квестов и диалогов, Нельсон однажды написал совсем другой текст — легкомысленную пьесу о служанке-аргонианке.

«Поскольку никто не обращал внимания, мы могли добавлять в игру что угодно. Правило Тодда всегда было: «Юмору не место в играх». Это его правило. Так что, конечно, оно превратилось в: «Юмору не место в играх, если Тодд его не заметит…». Так и появились вещи вроде «Похотливой аргонианской девы», — признался Нельсон.

Добавим, что именно он работал над дополнениями Tribunal и Bloodmoon, а также создавал начальную деревню Сейда Нин. Мужчина придумал и знаменитого мага Тархиэля, который буквально падает с неба перед игроком. И в то же время он создал такую шуточную книгу.

Часть пьесы «Похотливая аргонианская дева» / Morrowind

По его словам, он даже не помнит, почему написал такой рассказ. По его словам, он просто хотел передохнуть от рутины и придумал шутку для персонажа Крассия Курио, который в самой Elder Scrolls считается автором книги. Скорее всего, если бы кто-то увидел рассказ среди кучи книг — мы бы никогда не увидели такую эротику. Тодд Говард тогда не был настроен на подобные шутки, поскольку существование Bethesda зависело от успеха Morrowind.

«Для половины команды это, пожалуй, была первая игра. Это было безумие. Эта книга — настоящий проект из страсти. Она не должна была быть написана. Это ерунда, которая не должна была появиться, не должна была стать популярной — но все получилось благодаря тому, что в нужный момент собрались нужные люди, готовые выложиться на полную, чтобы создать ее», — делится сценарист.

Маг Тархиэль, который падает прямо с неба / Morrowind

Несмотря на протест Bethesda и подобные шутки команды — мы получили прекрасный мем, который вышел за пределы Morrowind. Даже другие игры попытаться повторить подобные рассказы. Например, в так называемой «мрачный Skyrim» от польских разработчиков в первой локации можно найти подобную эротическую книгу, хотя там она гораздо жестче. А вот сами фанаты Morrowind не покидают игру — недавно старейший фанатский мод получил самое большое обновление за 22 года

Источник: PC Gamer

