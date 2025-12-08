"Таким могло бы быть авто Apple": Маркес Браунли осмотрел Xiaomi SU7 и остался в восторге

Маркес Браунли опубликовал очередной обзор. На этот раз он тестировал не ноутбук или смартфон, а несколько недель ездил на электромобиле Xiaomi SU7. Результат не удивил — но четко показал, как быстро на рынке появляются «смартфоны на колесах», и кто реально начинает диктовать правила в автопроме.

Обзор Маркеса с первых минут подчеркивает: Xiaomi SU7 ощущается так, будто это «предварительный взгляд на то, что могла бы сделать Apple, если бы таки выпустила автомобиль». Он объясняет это плавностью интерфейса и общей логикой работы программной части — все настолько отточено, как будто ты пользуешься премиальным смартфоном, но вместо дисплея здесь огромный электроседан.

Одна из самых необычных находок — реализация голосовых подсказок навигации. Когда в большинстве авто голос GPS резко «перерезает» музыку именно в тот момент, когда подъезжает хорошая басовая часть, Xiaomi решила это очень по-смартфонному. Навигационный голос звучит только из одного отдельного динамика в подголовнике водителя. В это время музыка продолжает играть во всех остальных динамиках — и для пассажиров, и для самого водителя. Маркес говорит:

«Я слышу подсказки навигации, но музыка остается там же, громкая и без пауз. Для пассажиров — вообще без изменений».

Здесь уместно упомянуть, что SU7 имеет 25 динамиков, и это очень нетипично для автомобиля, который в Китае стартует с ¥299 тыс. (около $42 тыс.). В этом сегменте такую аудиосистему практически невозможно встретить — и это еще одно доказательство того, что Xiaomi переносит логику премиальных смартфонов в мир авто.

Еще один момент, который зацепил Браунли — работа системы автономного управления. Он утверждает, что система помощи работает спокойно, ровно и гораздо увереннее, чем ожидалось от первого поколения авто от телефонного бренда. И это при том, что система не оптимизирована под американские дороги. Возникает мысль, что компании, которые уже поставляют миллионы «умных» устройств, обучают автономные модели быстрее, чем классические автопроизводители. Хотя был случай, когда автопилот разбил Xiaomi SU7 из-за неожиданной смены полосы на высокой скорости.

В завершение Маркес задает вопрос, который будет важным и для Европы, и для США: если первый электромобиль телефонной компании выглядит и ведет себя так, то что будет, когда придет второе и третье поколение? SU7 выходит в Европе в 2027 году — и многие бренды получат очень холодный душ. Вместе с тем Xiaomi уже тестирует более длинную SU7 со значительно более комфортным салоном.

