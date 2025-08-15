Корпус Computer-2 от Teenage Engineering похож на пластиковую канистру или коробку для еды, но у него есть решающее преимущество перед этими предметами — он бесплатный.

Компания по дизайну электроники стремится привлечь внимание на рынке компьютерных корпусов. Именно с этой целью она предлагает компактный и недорогой в изготовлении корпус собственной разработки абсолютно бесплатно. Как отмечает Tom’s Hardware, «запасы Computer-2 почти мгновенно испарились».

Кейс интересной конструкции нельзя просто так взять и напечатать на 3D-принтере. Teenage Engineering не предоставляет для этого файлов, на сайте доступна только инструкция по сборке аж из 18 шагов. Процесс похож на сборку изделия из картона, однако изделие пластиковое. Кроме собственно кейса, корпус комплектуется 80-мм вентилятором.

Computer-2 ограничен во внутреннем пространстве, поэтому требует использования низкопрофильного кулера процессора, материнской платы mini-ITX. Он лишен возможности размещения дополнительных разъемов — пользоваться можно только имеющимися на материнке или видеокарте. Последняя должна быть длиной не более 180 мм, до двух слотов высотой. В корпусе есть место только для блока питания SFX. В целом он поддерживает стандарт SFF для компактных ПК, предложенный NVIDIA.

Интерес вызывает цифра 2 в названии. Действительно, в 2021 году был создан первый вариант, Computer-1. Корпус состоял из плоских деталей для сборки, но его нужно было покупать за деньги — от $99 до $149 в зависимости от выбранных материалов. Несмотря на это, он также был быстро раскуплен.

Computer-2 все еще можно получить (к сожалению, не в Украине). Для этого нужно подписаться на уведомления о наличии новых партий и успеть сделать заказ, когда кейсы будут в наличии.