Технический директор Death Stranding 2 говорит, что переход с PS4 на PS5 не был прорывом

Технический директор Kojima Productions Акио Сакамото не считает, что с переходом от PS4 к PS5 не произошло революции.

По его словам, аппаратные различия между двумя поколениями не такие уж и большие. Но новое «железо» все же позволило сделать разработку Death Stranding 2 более эффективной.

«Наиболее очевидным улучшением с технологической точки зрения является сокращение времени загрузки, но, честно говоря, разница между двумя аппаратными системами не так уж и велика. Скорее, на PS5 есть более эффективные способы достижения подобных целей», — объяснил Сакамото.

Зато для художников разработка игр на PS5 имеет больше плюсов. Например, им стало значительно легче создавать мир игры — дизайнерам не приходится искать обходные решения, как это было на PS4. Конечно, такая свобода имеет больше плюсов для одной команды, но меньше для другой.

«Но, конечно, эта свобода имела побочные эффекты и технические трудности для программистов. В некотором смысле это создало среду, в которой художники теперь вышли из-под контроля», — добавляет технический директор.

Подобные разговоры о «железе» настолько давние, насколько оно вообще существует. Еще в 2023-м бывший глава PlayStation Шон Лейден говорил, что таких прорывов, как между PS1 и PS2, больше не будет. По его словам, мы уже почти достигли потолка развития «железа».

«Сейчас мы находимся в точке, когда кривая инноваций аппаратного обеспечения начинает достигать плато или пика. В то же время коммерциализация кремния означает, что если разобрать Xbox или PlayStation, то внутри будет почти тот же чипсет. Все это производит AMD. Каждая компания имеет собственную операционную систему и уникальные технологии, но в целом [это одно и то же]. Думаю, мы уже близки к финальным характеристикам того, каким может быть игровая консоль», — говорил экс-глава PlayStation.

Но конечно, что PS5 позволяет реализовывать много новых идей, и отрицать это бессмысленно. Например, Death Stranding 2, по словам некоторых разработчиков, в определённый момент выглядела уж слишком «Metal Gear-овой». Но из того, что нам известно об игре от официальных источников, то мы ожидаем новые биомы, корабль-базу и механику избегания боссов. Релиз Death Stranding 2 запланирован на 26 июня 2025 года.

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Источник: Games Radar