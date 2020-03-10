«Телефоны, кошельки и сумки»: Uber опубликовал ежегодный рейтинг забытых вещей: самые забывчивые в Украине — киевляне, в Европе — итальянцы

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Компания Uber представила четвертый ежегодный рейтинг забытых вещей, который показывает, что чаще всего забывали украинские пользователи в Uber, самые забывчивые города в Украине, дни и время, а также предметы, которые забываются чаще всего в определенные дни недели (например, очки по понедельникам), и, конечно же, самые необычные предметы, оставленные в Uber.

Телефоны, кошельки, ключи и рюкзаки возглавляют список наиболее часто забываемых вещей в этом году, однако после пользователей в Uber остаются не только привычные вещи — в машинах в мире находили разное, начиная с кислородных баллонов и охладителей грудного молока, и до золотых зубных коронок и сумок с париками.

Чаще всего украинцы забывали в Uber свои телефоны и фотоаппараты, кошельки, сумки, чехлы, а также ключи, наушники, одежду, паспорта, украшения, зонты и очки. Среди самых необычных предметов, которые украинские пользователи оставили в Uber, были паспорт гражданина Гвинеи, аквариум (ваза), красное платье в белой сумке, старый фотоальбом, длинная боброловка и губная гармошка.

Что касается украинских городов, то самым забывчивым оказался Киев, затем следует Львов, Одесса, Днепр, Запорожье, Харьков, а самые внимательные пользователи — в Виннице.

Uber также определил дни недели и время, когда чаще всего забывались вещи. Большинство украинских пользователей обращались в службу поддержки по поводу забытых вещей по пятницам и субботам. А самое забывчивое время — 16:00, 10:00 и 17:00. В Украине в 2019 году начало лета оказалось самым забывчивым периодом года — 2, 1, 3, 4 июня занимают первые четыре позиции, а 31 мая замыкает этот Топ 5.

В этом году “Рейтинг забывчивости” также показывает предметы, которые забываются чаще всего в определенные дни недели (Украина):

Очки чаще всего забываются по понедельникам

Зонтики — по вторникам

Ноутбуки — по средам

Ключи — по четвергам

Украшения/часы/косметика — по пятницам

Электронные сигареты — по субботам

Книги — по воскресеньям

Топ 10 самых часто забываемых вещей в Uber в Украине

Телефон/ фотоаппарат Кошелек Рюкзак/сумка/чехол/коробка/багаж Одежда Ключи Наушники Очки Паспорт Украшения/Часы/косметика Зонт

Рейтинг “забывчивых” городов в Украине

Киев Львов Одесса Днепр Запорожье Харьков Винница

Топ 10 самых “забывчивых” стран в Европе

Италия Норвегия Испания Швеция Швейцария Финляндия Чехия Греция Бельгия Австрия

Топ 10 самых “забывчивых” столиц в Европе:

Рим, Италия Мадрид, Испания Осло, Норвегия Стокгольм, Швеция Варшава, Польша Хельсинки, Финляндия Прага, Чешская Республика Афины, Греция Брюссель, Бельгия Вена, Австрия

P.S. Самый быстрый способ вернуть забытый предмет — позвонить водителю, а если вы забыли в машине телефон — вы можете войти в свой аккаунт с компьютера. Для этого нужно проделать следующие шаги:

Нажмите “Ваши поездки” и выберите поездку, во время которой вы что-то оставили Нажмите “Я оставил вещь в Uber” Нажмите «Связаться с водителем по поводу забытой вещи” Прокрутите страницу вниз и введите свой контактный номер телефона. Нажмите “Отправить”. Если вы забыли свой телефон, введите номер телефона друга (вы можете сделать это, войдя в свою учетную запись на компьютере или используя телефон друга). Мы позвоним на указанный номер и соединим вас напрямую с вашим водителем. Если ваш водитель ответит и подтвердит, что нашел вашу вещь, согласуйте удобное для обоих время и место встречи. Если ваш водитель не отвечает, оставьте подробное голосовое сообщение с описанием забытой вещи и лучшим способом связаться с вами.

Источник: Uber