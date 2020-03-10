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«Телефоны, кошельки и сумки»: Uber опубликовал ежегодный рейтинг забытых вещей: самые забывчивые в Украине — киевляне, в Европе — итальянцы

«Телефоны, кошельки и сумки»: Uber опубликовал ежегодный рейтинг забытых вещей: самые забывчивые в Украине — киевляне, в Европе — итальянцы

«Телефоны, кошельки и сумки»: Uber опубликовал ежегодный рейтинг забытых вещей: самые забывчивые в Украине — киевляне, в Европе — итальянцы


Компания Uber представила четвертый ежегодный рейтинг забытых вещей, который показывает, что чаще всего забывали украинские пользователи в Uber, самые забывчивые города в Украине, дни и время, а также предметы, которые забываются чаще всего в определенные дни недели (например, очки по понедельникам), и, конечно же, самые необычные предметы, оставленные в Uber.

Телефоны, кошельки, ключи и рюкзаки возглавляют список наиболее часто забываемых вещей в этом году, однако после пользователей в Uber остаются не только привычные вещи — в машинах в мире находили разное, начиная с кислородных баллонов и охладителей грудного молока, и до золотых зубных коронок и сумок с париками.

Чаще всего украинцы забывали в Uber свои телефоны и фотоаппараты, кошельки, сумки, чехлы, а также ключи, наушники, одежду, паспорта, украшения, зонты и очки. Среди самых необычных предметов, которые украинские пользователи оставили в Uber, были паспорт гражданина Гвинеи, аквариум (ваза), красное платье в белой сумке, старый фотоальбом, длинная боброловка и губная гармошка.

Что касается украинских городов, то самым забывчивым оказался Киев, затем следует Львов, Одесса, Днепр, Запорожье, Харьков, а самые внимательные пользователи — в Виннице.

Uber также определил дни недели и время, когда чаще всего забывались вещи. Большинство украинских пользователей обращались в службу поддержки по поводу забытых вещей по пятницам и субботам. А самое забывчивое время — 16:00, 10:00 и 17:00. В Украине в 2019 году начало лета оказалось самым забывчивым периодом года — 2, 1, 3, 4 июня занимают первые четыре позиции, а 31 мая замыкает этот Топ 5.

В этом году “Рейтинг забывчивости” также показывает предметы, которые забываются чаще всего в определенные дни недели (Украина):

  • Очки чаще всего забываются по понедельникам
  • Зонтики — по вторникам
  • Ноутбуки — по средам
  • Ключи — по четвергам
  • Украшения/часы/косметика — по пятницам
  • Электронные сигареты — по субботам
  • Книги — по воскресеньям

Топ 10 самых часто забываемых вещей в Uber в Украине

  1. Телефон/ фотоаппарат
  2. Кошелек
  3. Рюкзак/сумка/чехол/коробка/багаж
  4. Одежда
  5. Ключи
  6. Наушники
  7. Очки
  8. Паспорт
  9. Украшения/Часы/косметика
  10. Зонт

Рейтинг “забывчивых” городов в Украине

  1. Киев
  2. Львов
  3. Одесса
  4. Днепр
  5. Запорожье
  6. Харьков
  7. Винница

Топ 10 самых “забывчивых” стран в Европе

  1. Италия
  2. Норвегия
  3. Испания
  4. Швеция
  5. Швейцария
  6. Финляндия
  7. Чехия
  8. Греция
  9. Бельгия
  10. Австрия

Топ 10 самых “забывчивых” столиц в Европе:

  1. Рим, Италия
  2. Мадрид, Испания
  3. Осло, Норвегия
  4. Стокгольм, Швеция
  5. Варшава, Польша
  6. Хельсинки, Финляндия
  7. Прага, Чешская Республика
  8. Афины, Греция
  9. Брюссель, Бельгия
  10. Вена, Австрия

P.S. Самый быстрый способ вернуть забытый предмет — позвонить водителю, а если вы забыли в машине телефон — вы можете войти в свой аккаунт с компьютера. Для этого нужно проделать следующие шаги:

  1. Нажмите “Ваши поездки” и выберите поездку, во время которой вы что-то оставили
  2. Нажмите “Я оставил вещь в Uber”
  3. Нажмите «Связаться с водителем по поводу забытой вещи”
  4. Прокрутите страницу вниз и введите свой контактный номер телефона. Нажмите “Отправить”.
  5. Если вы забыли свой телефон, введите номер телефона друга (вы можете сделать это, войдя в свою учетную запись на компьютере или используя телефон друга).
  6. Мы позвоним на указанный номер и соединим вас напрямую с вашим водителем.
  7. Если ваш водитель ответит и подтвердит, что нашел вашу вещь, согласуйте удобное для обоих время и место встречи.
  8. Если ваш водитель не отвечает, оставьте подробное голосовое сообщение с описанием забытой вещи и лучшим способом связаться с вами.

Источник: Uber

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