Новости Наука и космос 31.08.2023 в 17:54

Телескоп Джеймса Уэбба показал, что «прозевал» Хаббл в изображении таинственной Галактики Водоворот

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Новые снимки Галактики Водоворот демонстрируют, насколько телескоп Джеймса Уэбба превосходит своего предшественника Хаббла.

Галактика Водоворот (M51), расположенная в созвездии Гончие Пси в 37 миллионах световых лет от нас, стала очередной моделью для «объектива» Джеймса Уэбба. На новом снимке можно подробнее рассмотреть ее величественные спиральные рукава, образованные из полос молодых звезд.

Телескоп Джеймса Вебба показав, що «проґавив‎» Габбл у зображенні таємничої Галактики Вир

Предоставленное композитное изображение создано на основе данных, собранных камерой ближнего инфракрасного диапазона Уэбба (NIRCam) и инструментом среднего инфракрасного диапазона (MIRI). Темно-красные области отображают космическую пыль, красные – свет, который излучают сложные молекулы, образованные в пылевых частицах, а оранжевый и желтый – газ, образующийся при рождении звездных скоплений.

«Звездный «фидбек» имеет драматическое влияние на среду галактики и создает сложную сеть ярких скоплений, а также черных кавернозных пузырьков», — пишет ESA.

«Звездный фидбек» – термин, используемый для описания выброса энергии звезд в образующую их среду, а его понимание помогает построить более точные универсальные модели образования звезд. Изображение Уэбба – одно из серии наблюдений, направленных на определение взаимодействия звездного фидбека и образования звезд в средах вне нашей галактики.

До появления Уэбба на Галактику Водоворот посмотрел и телескоп Хаббла – на снимке 2005 года красный цвет отображает водород в гигантских областях звездообразования, синий – молодые звезды, а желтый – старшие звезды. Здесь также видна желтоватая карликовая галактика NGC 5195 в конце одного из рукавов M51.

Телескоп Джеймса Вебба показав, що «проґавив‎» Габбл у зображенні таємничої Галактики Вир

В 2011 году Хаббл получил новые, более четкие изображения.

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Телескоп Джеймса Уэбба показал, что «прозевал» Хаббл в изображении таинственной Галактики Водоворот
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Михайло Шпак

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Телескоп Джеймса Уэбба показал, что «прозевал» Хаббл в изображении таинственной Галактики Водоворот

Впрочем, снимки Хаббла несколько уступают инфракрасным способностям Уэбба, которые позволили взглянуть на узоры ранее невиданных звездных скоплений. В целом последний в 100 раз мощнее предшественника (тоже достаточно успешного в работе) и позволяет астрономам заглядывать гораздо дальше в космосе.

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Михайло Шпак

блогер

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