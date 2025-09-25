Новости Игры 25.09.2025 comment views icon

"Теперь мечтаю там работать": CD Projekt RED показала "дом" The Witcher 4

Маргарита Юзяк

"Тепер мрію там працювати": CD Projekt RED показала "дім" The Witcher 4

Пока фанаты The Witcher 4 ждут новый трейлер или сюжет о Цири, CD Projekt RED решила сделать что-то другое — похвастаться офисом, в котором «рождаются» ведьмаки. И там есть даже кинотеатр.

Вместо деталей о предстоящих приключения ведьмачки в северном королевстве Ковир мы получили рассказ о месте, где создается игра. Разработчики провели виртуальную экскурсию по штаб-квартире в Варшаве, которую торжественно открыли в июле 2025 года. CDPR офис спроектировала сама — с зелеными стенами и кухнями прямо в центре, чтобы люди больше общались. Есть даже собственный кинотеатр на 200 мест, а все помещение сделали звукоизолированным, чтобы работать было максимально комфортно.

Кадр с открытия офиса CD Projekt RED в Варшаве

И надо признаться, их «база» выглядит очень комфортной и приятной. Без преувеличения комментаторы восхитились таким рабочим пространством:

  • «Можно я буду работать у вас, подавая кофе?».
  • «Вы реально создали рабочее пространство мечты для разработчика, я в восторге, бро. Можно мне работу, пожалуйста?».
  • «Это точно было бы мечтой — работать там. Место выглядит просто невероятно».
  • «Возьмете меня на работу? Я умею писать Hello World».
"Тепер мрію там працювати": CD Projekt RED показала "дім" The Witcher 4"Тепер мрію там працювати": CD Projekt RED показала "дім" The Witcher 4"Тепер мрію там працювати": CD Projekt RED показала "дім" The Witcher 4"Тепер мрію там працювати": CD Projekt RED показала "дім" The Witcher 4

Как известно, CD Projekt RED расширяет команды для разработки The Witcher 4 и Cyberpunk 2. Так что теперь количество разработчиков выросло до 800 человек, из которых значительная часть точно работает в этом комфортном офисе. Они не спешат делиться подробностями, хотя недавно раскрыли по крайней мере одну — The Witcher 4 свяжут сюжет с новым романом Сапковского.

И похоже щеголять офисом и рабочими деталями — уже фишка. Например, зимой польская студия показала закулисье того самого известного трейлера. Разработчики делились тем, как сильно отличается характер Цири от Геральта. Да и она, как минимум, визуально меньше «белого волка», поэтому боевой стиль так же претерпевает изменения. А пока мы ждем новых деталей, польская студия переживает «золотые» времена — CD Projekt Red стала одной из самых дорогих компаний в Европе.

