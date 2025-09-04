Новости Игры 04.09.2025 comment views icon

Создатели The Witcher 4 свяжут сюжет с новым романом Сапковского

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Творці The Witcher 4 пов'яжуть сюжет з новим романом Сапковського

The Witcher 4 неожиданно вернется к временам молодости Геральта, который описан в новой книге Анджей Сапковского «Распутье воронов». Скорее всего, тема коснется мутаций.

30 сентября на украинских полках появится новый роман-приквел о Геральте, который не успел получить прозвище Блавикенский мясник. Оказывается CD Projekt Red в будущих странствиях Цири затронет ту же тему, что и книга — испытаний, навсегда изменивших жизнь ведьмаков.

«Распутье воронов» должно раскрыть, почему Школа Волка прекратила принимать новичков. Спойлерить причины не будем, потому что сейчас главное то, что в The Witcher 4 Цири проходит собственные мутации, что создает очевидную связь с книгой. Некоторые источники предполагают, что CD Projekt Red может использовать новую магическую катастрофу как сюжетный двигатель — Второе Слияние Сфер, которое принесет в мир новую волну чудовищ. Поэтому вопрос: нужно ли возвращать варварские испытания, поскольку без ведьмаков человечеству становится все труднее выживать?

Фанаты не обошли это вниманием и прямо спросили нарративного директора CD Projekt Red Филиппа Вебера в X, повлияет ли «Перекресток воронов» на игру. Его ответ был сдержанным, но не без намеков.

«Я не могу раскрыть, как именно мы это сделаем, но «Сезон гроз» также вышел во время разработки The Witcher 3, так что мы все же пытались включить некоторые новые элементы. Вы можете ожидать нечто подобное!» — говорит Филип Вебер.

Он уточнил, что пока еще не прочитал книгу полностью, но из-за работы ему известны главные события и детали. А это значит, что они уже влияют на сюжетную линию Цири. Фактически CDPR не берет роман за основу, но похоже, что игра подпитывается книгой.

В последнее время The Witcher 4 рассказывал немного деталей в последнее время. Нам известно, что боевой стиль Цири будет отличаться от Геральта, как и принятие решений. Студия перенесет главную героиню в северное королевство Ковир, которое нам показали во время технической демонстрации геймплея. Из него стало известно, что лицо Цири является «прямой копией модели» из The Witcher 3. Весь ажиотаж вокруг продолжения франшизы сделал CD Projekt Red одной из самых дорогих компаний в Европе. На данный момент остается ждать новых деталей — трейлеров, скриншотов, геймплея или намеков, какова цель Цири в Ковири.

Источник: The Gamer

Популярные новости

arrow left
arrow right
Возвращение к утечкам? Следующий патч S.T.A.L.K.E.R. 2 добавит прибор ночного видения
В GOG вышел мод S.T.A.L.K.E.R. Anomaly — внутри 32 карты из всех частей серии
Три самых ожидаемых релиза лета пополнят Game Pass в июле
GTA 1991 на подходе: мод-приквел для San Andreas покажут в августе после 7 лет разработки
Ghost of Yōtei показала 22 минуты геймплея — пять типов оружия, допросы и лагеря в поле
Патч 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2 добавит квест со старым персонажем трилогии, — инсайдеры
Переобулись? Microsoft возвращает базовую цену игр до $70, за предзаказ The Outer Worlds 2 вернут «переплату»
Продажи книги "Ведьмак: Перекресток воронов" в Украине стартуют 30 сентября — КСД показало обложку и аннотацию
Guitar Hero на свалку? В Tony Hawk's Pro нашли «издевательскую» пасхалку, о которой не знал и сам разработчик
Battlefield 6 получит сразу два бета-теста в августе — первый стартует уже через неделю
Сатира из реальной жизни: вышла игра One Man's Trash о мужчине, который выбросил 7500 биткоинов на помойку
Среднее время игры в Baldur's Gate 3 составило «шокирующие» 62+ часа, но 75% не прошли ее до конца
Создатель The Last of Us назвал свою любимую RPG 2025 года: «Одна из самых креативных историй, в которые я играл»
Стартовала предзагрузка беты Battlefield 6 — до 39,3 ГБ на разных платформах
Сериал "Ведьмак" от Netflix адаптирует один из самых смешных моментов из книг
Автопилот в Cyberpunk 2077 работает на 3/10 — игроки жалуются на аварии и хаос на дорогах
Чтение для удовольствия сократилось на 40% за 20 лет, на фоне распространения цифровых развлечений, — исследование
Люди, лошади и паркур. Вышел новый трейлер Mafia: The Old Country, которая все больше напоминает Uncharted
CD Projekt RED представила патч 2.3 для Cyberpunk 2077 — детали и дата релиза
Босс Baldur's Gate 3 написал дату релиза игры на бутылке в баре еще 5 лет назад — но ему не поверили
60 минут геймплея Phantom Blade Zero — смесь Devil May Cry с атмосферой Sekiro
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить