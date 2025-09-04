Создатели The Witcher 4 свяжут сюжет с новым романом Сапковского

The Witcher 4 неожиданно вернется к временам молодости Геральта, который описан в новой книге Анджей Сапковского «Распутье воронов». Скорее всего, тема коснется мутаций.

30 сентября на украинских полках появится новый роман-приквел о Геральте, который не успел получить прозвище Блавикенский мясник. Оказывается CD Projekt Red в будущих странствиях Цири затронет ту же тему, что и книга — испытаний, навсегда изменивших жизнь ведьмаков.

«Распутье воронов» должно раскрыть, почему Школа Волка прекратила принимать новичков. Спойлерить причины не будем, потому что сейчас главное то, что в The Witcher 4 Цири проходит собственные мутации, что создает очевидную связь с книгой. Некоторые источники предполагают, что CD Projekt Red может использовать новую магическую катастрофу как сюжетный двигатель — Второе Слияние Сфер, которое принесет в мир новую волну чудовищ. Поэтому вопрос: нужно ли возвращать варварские испытания, поскольку без ведьмаков человечеству становится все труднее выживать?

Фанаты не обошли это вниманием и прямо спросили нарративного директора CD Projekt Red Филиппа Вебера в X, повлияет ли «Перекресток воронов» на игру. Его ответ был сдержанным, но не без намеков.

«Я не могу раскрыть, как именно мы это сделаем, но «Сезон гроз» также вышел во время разработки The Witcher 3, так что мы все же пытались включить некоторые новые элементы. Вы можете ожидать нечто подобное!» — говорит Филип Вебер.

Он уточнил, что пока еще не прочитал книгу полностью, но из-за работы ему известны главные события и детали. А это значит, что они уже влияют на сюжетную линию Цири. Фактически CDPR не берет роман за основу, но похоже, что игра подпитывается книгой.

В последнее время The Witcher 4 рассказывал немного деталей в последнее время. Нам известно, что боевой стиль Цири будет отличаться от Геральта, как и принятие решений. Студия перенесет главную героиню в северное королевство Ковир, которое нам показали во время технической демонстрации геймплея. Из него стало известно, что лицо Цири является «прямой копией модели» из The Witcher 3. Весь ажиотаж вокруг продолжения франшизы сделал CD Projekt Red одной из самых дорогих компаний в Европе. На данный момент остается ждать новых деталей — трейлеров, скриншотов, геймплея или намеков, какова цель Цири в Ковири.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Источник: The Gamer