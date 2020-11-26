Tesla отзывает более 9,5 тыс. электромобилей Model X и Model Y в США из-за проблем с отклеивающими деталями и незатянутыми болтами





В рамках двух программ бесплатного гарантийного обслуживания Tesla отзовет более 9,5 тыс. электромобилей Model X и Model Y в США из-за мелких производственных дефектов. Добровольному отзыву подлежат 9 136 старших кроссоверов Model X 2016 года выпуска и 401 младший кроссовер Model Y 2020 года выпуска. Жалобы на проблемы, послужившими причинами отзыва, поступили в Национальное агентство по безопасности дорожного движения в США ( NHTSA), и теперь Tesla отзывает машины для проверки и исправления недостатков.

Более существенное из двух распоряжений об отзыве распространяется на 9 136 кроссоверов Model X, изготовленных в период с 17 сентября 2015 года по 31 июля 2016 года. Причиной стала проблема с клеем, которая может привести к отслоению обшивки крыши при движении на больших скоростях. Важно подчеркнуть, что недавние сообщения об отваливающейся на ходу панорамной крыше (1 и 2) не имеют никакого отношения к этой проблеме — никакой связи между этими двумя событиями нет.

Производитель намерен тщательно проверить потенциально подверженные этой проблеме автомобили и в случае необходимости повторно нанесет слой грунтовки и клея, чтобы как следует приклеить обшивку. Tesla заявила, что ей не известно о каких-либо происшествиях, вызванных этой неисправностью. Владельцы Model X могут продолжать использовать свои автомобили, пока представители Tesla не свяжутся с ними.

Отдельным распоряжением Tesla отзывает 401 младший кроссовер Model Y 2020 года выпуска — речь о машинах, выпущенных за двухмесячный период с конца сентября по конец ноября. В этих автомобилях потенциально могут быть незатянуты болты переднего верхнего рычага, соединяющегося с поворотными кулаками автомобиля. Если болты не затянуть нормально, рычаг может отсоединиться от поворотных кулаков, что повлияет на способность водителя управлять автомобилем.

К слову, это не первая отзывная кампания Tesla, связанная с рулевым управлением ее машин — в 2018 году компания отзывала 123 тыс. седанов Model S из-за возможных проблем с усилителем руля.

Служба контроля качества Tesla выявила три таких автомобиля. В то же время Tesla заявила, что каких-либо происшествий или травм, связанных с этим недостатком, зафиксировано не было, отзыв проводится в качестве меры предосторожности. Ремонтные работы, если таковые понадобятся, будут проведены бесплатно.

Подобные отзывные кампании Tesla проводила и раньше, и сама по себе ситуация является вполне обычным рабочим моментом. Она не несет никакой угрозы ни безопасности клиентов, ни, тем более, репутации автопроизводителя. И едва ли эти мелкие проблемы смогут омрачить недавнее достижение — включение Tesla в индекс S&P 500 и последующее увеличение рыночной капитализации компании на $40+ млрд.

С начала года Tesla в общей сложности отгрузила на рынок около 318 350 автомобилей и планирует в этом квартале поставить клиентам оставшиеся для выполнения годового плана в 500 тыс. единиц (в 2019 результат составил 367 500 авто).