Из кроссовера в кабриолет. У новой Tesla Model Y на полном ходу отклеилась панорамная крыша (но к этой истории есть вопросы)

Забавный инцидент случился с Tesla Model Y в Калифорнии — по пути домой в машине на скорости отвалилась панорамная крыша, в результате чего новенький кроссовер с салона стал кабриолетом. Пользователь под ником TheNastyNat сняла короткий ролик, демонстрирующий Tesla Model Y уже без крыши. Она прикрепила его к насмешливому твиту, адресованному главе Tesla Илону Маску.

Hey @elonmusk why didn't you tell us that Tesla sells convertibles now? Because the roof of our brand new model Y fell off on the highway pic.twitter.com/s8YNnu7m9L

— Nathaniel (@TheNastyNat) October 5, 2020