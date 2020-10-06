Из кроссовера в кабриолет. У новой Tesla Model Y на полном ходу отклеилась панорамная крыша (но к этой истории есть вопросы)





Забавный инцидент случился с Tesla Model Y в Калифорнии — по пути домой в машине на скорости отвалилась панорамная крыша, в результате чего новенький кроссовер с салона стал кабриолетом. Пользователь под ником TheNastyNat сняла короткий ролик, демонстрирующий Tesla Model Y уже без крыши. Она прикрепила его к насмешливому твиту, адресованному главе Tesla Илону Маску.

Hey @elonmusk why didn't you tell us that Tesla sells convertibles now? Because the roof of our brand new model Y fell off on the highway pic.twitter.com/s8YNnu7m9L — Nathaniel (@TheNastyNat) October 5, 2020

Эй, Илон Маск, почему же ты не сказал, что Tesla сейчас продает кабриолеты? Дело в том, что крыша нашего полностью нового кроссовера Tesla Model Y отвалилась прямо по ходу.

Натаниэль Галисия Чиен на новеньком Tesla Model Y ехала с родителями по межштатной автомагистрали № 580, когда вдруг ощутила сильный ветер.

«Я думала, что окно открыто, — рассказала она в электронном письме The Verge, — но через полминуты весь стеклянный верх крыши просто унесло ветром».

Инцидент произошел спустя несколько часов после того, как Чиен забрала Model Y из дилерского центра в Дублине (Калифорния). В разговоре с The Verge она упомянула, что сразу заметила незначительные проблемы в подгонке и отделке вроде неравномерных зазоров на стыках и больших зазоров кузова, о которых неоднократно читала в отзывах владельцев новых автомобилей Tesla. Но проблема с гигантской панорамной стеклянной крышей кроссовера в первый же день после покупки автомобиля стала полной неожиданностью.

К счастью, в результате инцидента с летающей крышей никто не пострадал. Чиен уведомила Калифорнийский дорожный патруль о потенциальной опасности, а затем поехала обратно в дилерский центр в Дублине. Там предположили, что причиной мог стать некачественный клей, либо его полное отсутствие (якобы сборщики могли забыть приклеить крышу). Дилерский центр предложил бесплатно заменить крышу Model Y и на время предоставить в аренду другой автомобиль, но покупатели отказались.

Сервисный центр Tesla в Дублине не ответил на запросы журналистов с просьбой прокомментировать ситуацию. В Tesla тоже пока никак не отреагировали.

Эта история с отклеившейся крышей Model Y вызывает вопросы. Во-первых, аккаунт TheNastyNat был создан в Twitter 5 октября и никаких других сообщений, помимо касающихся этого инцидента, в нем нет. Во-вторых, в отличие от большинства автопроизводителей, Tesla не продает автомобили через независимых дилеров. Так что, вполне вероятно, что этот кроссовер был уже не совершенно новый, если он был вообще.

Справедливости ради, первые владельцы Tesla Model Y действительно жаловались на разного рода проблемы с качеством сборки. Но такие сообщения встречались только на ранней стадии производства, что является довольно привычным явлением на этом этапе, и не носили массового характера. С тех пор в сети не было никаких сведений о проблемах качества Model Y, а в минувшем квартале Tesla, как известно, установила новый абсолютный рекорд, поставив за квартал почти 140 000 автомобилей.

Остается добавить, что в актуальном модельном ряде Tesla нет кабриолетов. Оригинальный Tesla Roadster поставлялся со съемной крышей, но новое поколение спорткара, которое выйдет в следующем году, будет иметь жесткую крышу. До этого момента мы видели несколько модификаций младшего седана Tesla Model 3 в компактные пикапы и кабриолеты, но все они были неофициальными проектами.

Источник: The Verge