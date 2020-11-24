У еще одного автомобиля Tesla сорвало крышу прямо на автостраде — компания винит стороннюю мастерскую

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Главная новость сегодняшнего дня о Tesla — ее рыночная капитализация после очередного подорожания акций приблизилась к 500 миллиардам долларов, благодаря чему Илон Маск стал вторым в рейтинге миллиардеров, сместив Билла Гейтса на третье место. Но есть и другие новости — например, об очередной тесле, у которой на полном ходу отвалилась крыша.

Первый такой инцидент произошел в октябре с новенькой Tesla Model Y в Калифорнии. Теперь же героем выступает Tesla Model S из Китая — в Weibo опубликовали ролик, снятый на видеорегистратор автомобиля, едущего следом.

Видео демонстрирует момент открепления крыши Model S с ее последующим отлетом в направлении других машин, следующих за владельцем автомобиля Tesla.

Комментируя инцидент с Model Y, Tesla сообщила владельцам, что была небольшая партия Model Y с потенциальной проблемной крышей. Но к инциденту с потерявшей крышу Tesla Model S в Китае, исходя из официального заявления компании, причастна сторонняя компания (ее имя не уточняется), которая перед инцидентом проводила замену панорамной крыши. В настоящее время Tesla продолжает расследование инцидента.