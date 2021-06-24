Tesla теперь производит два из трех самых лучших американских автомобилей American-Made Index

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Знаменитый американский производитель электромобилей Tesla продолжает укреплять свои позиции на домашнем рынке США — компания Илона Маска закрепила за собой две верхние позиции (1-е и 3-е) в обновленном рейтинге самых популярных автомобилей американского производства по версии Cars.com.

Журнал Cars.com ежегодно составляет рейтинг American-Made Index. В исследовании 2021 года 90 автомобилей оценивались по тем же пяти основным критериям, что и год назад: место сборки, процент содержания американских компонентов, происхождение двигателя, происхождение трансмиссии и рабочая сила в США.

Tesla впервые возглавила рейтинг American-Made Index за его 16-летнюю историю. Первое место в нем занимает младший седан Tesla Model 3, который по сравнению с прошлым годом поднялся в рейтинге на три позиции. Второе место — нашумевший Mustang Mach-E (в рейтинге 2020 года он занимал 34 место). Замыкает первую тройку призеров компактный кроссовер Tesla Model Y. Следом идут Jeep Cherokee, Chevrolet Corvette, Honda Ridgeline, Honda Odyssey, Honda Pilot, Honda Passport и замыкает десятку Toyota Tundra.

Топ-20 и Топ-40 рейтинга American-Made Index 2021 можно посмотреть на сайте Cars.com.

Если говорить об успехах Tesla за пределами США, то в Европе и Китае автомобили компании Илона Маска тоже одни из самых продаваемых. Собственно, Tesla Model 3 — по-прежнему самый продаваемый электромобиль в мире. В 2020 году он разошелся тиражом более 365 тыс. штук, что почти на 250 тыс. больше, чем ближайший соперник.

На следующей неделе Tesla отчитается о поставках электромобилей по итогам второго квартала. Ожидается, что компании Илона Маска, несмотря на глобальный дефицит компонентов, вновь удастся обновить рекорды по числу произведенных и отгруженных авто. Напомним, в первом квартале Tesla отгрузила клиентам почти 185 тыс. автомобилей, а общие поставки превысили отметку в полтора миллиона штук. К слову, рубеж в миллион отгруженный автомобилей Tesla взяла в марте 2020 года.

В начале 2020 года глава Tesla Илон Маск допускал, что по итогам 2021 года компания может выпустить 1 млн автомобилей, но затем снизил прогноз — ожидается рост поставок на 50%, что соответствует 750 тыс. машин. Ранее он осторожно предположил, что к 2030 году Tesla выйдет на объем продаж в 20 млн машин, а инвестиционный банк Goldman Sachs в конце 2020-го спрогнозировал выход Tesla на объем продаж в 20 млн автомобилей к 2040 году.