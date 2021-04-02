Tesla в минувшем квартале отгрузила клиентам почти 185 тыс. автомобилей — это новый рекорд





Tesla сегодня отчиталась о поставках авто в минувшем квартале — за трехмесячный период с января по март автомобильная компания Илона Маска выпустила суммарно 180 338 автомобилей и доставила покупателям 184 800 (ошибки здесь нет — 2 020 Model S/X перешли из предыдущего периода) машин, и это новый абсолютный рекорд для производителя.

Продажи автомобилей Tesla выросли на 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 2% — по сравнению с предыдущим кварталом. С учетом сложной рыночной конъюнктуры из-за COVID-19 и приостановки производства в связи с переоборудованием линий для выпуска обновленных Model S и Model X, достижение выглядит еще более впечатляющим.

Объем выпущенных и доставленных клиентам автомобилей Tesla по итогам первого квартала 2021 года

Автомобили Число произведенных авто, штук Число доставленных авто покупателям, штук Доля приобретенных авто по программе лизинга Model S/X — 2 020 6% Model 3/Y 180 338 182 780 7% Всего 180 338 184 800 7%

В минувшем квартале Tesla не выпустила ни одной Model S/X — это, как было отмечено выше, связано с переоборудованием линий для выпуска обновленных Model S и Model X, представленных в начале года. Начало их поставок ожидается в ближайшее время — компания сообщила, что находится на ранних этапах наращивания производства.

Производитель не указывает отдельно результат Model Y, как и не дает данных об объемах производства и поставках в разрезе заводов. Но в отчете упоминается высокий спрос на Model Y в Китае — линия Phase 2 по сборке Model Y на Gigafactory 3 заработала в декабре 2020 года, а в начале года компания начала доставлять машины клиентам. Ранее сообщалось, что в Китае младшие кроссоверы раскупили до второй половины 2021 года.

В конце 2020 года Tesla достигла ранее намеченной производственной цели — ее мощности превысили 1 млн авто. В 2020 году Tesla выпустила 509 373 электромобилей, из которых доставила покупателям 499 550 машин.

В начале 2020 года глава Tesla Илон Маск допускал, что по итогам 2021 года компания может выпустить 1 млн автомобилей, но на недавнем отчете снизил прогноз — ожидается рост поставок на 50%, что соответствует 750 тыс. машин. Ранее Маск осторожно предположил, что к 2030 году Tesla выйдет на объем продаж в 20 млн машин.

Полный финансовый отчет, как обычно, будет опубликован только в конце месяца. Но Tesla стабильно остается прибыльной с третьего квартала 2019 года, а 2020-й стал первым прибыльным годом в истории знаменитого производителя электрокаров. Иными словами, ждем новых рекордных показателей, а также обновлений по выпуску новых автомобилей, готовности новых заводов и автопилота следующего поколения Autopilot FSD. В этом квартале ожидается презентация обновленного Tesla Cybertruck, а в июле должно начаться серийное производство электрического тягача Tesla Semi, призванного совершить революцию в мире грузовых перевозок.