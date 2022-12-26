Tesla за неделю выпустила 868 тыс. новейших батарей 4680 — их хватит примерно на 1 тыс. автомобилей

Tesla отметила новое весомое достижение — за неделю крупнейший производитель электромобилей в мире выпустил 868 тыс. аккумуляторных элементов нового формата 4680, которых хватит для производства примерно на 1 тыс. автомобилей. Само собой, CEO Илон Маск сразу поздравил команду с преодолением этой важной вехи в производстве новых аккумуляторов, критически важных для наращивания объемов выпуска существующих моделей и выпуска новых авто.

Небольшая ремарка-напоминание — Tesla впервые анонсировала цилиндрические элементы нового формата 4680 (46 мм — диаметр, 80 мм — высота) в сентябре 2020 года. Их энергетическая емкость в пять раз больше, чем у элементов формата 2170 (21 мм — диаметр, 70 мм — высота), которые сейчас широко используются в электромобилях. А еще элементы 4680 отличаются запатентованной производителем бесконтактной/ширококонтактной (tabless) конструкцией с пониженным внутренним сопротивлением — вместо контактной пластины ток подается по краю полоски электрода, что позволяет создавать элементы большего размера без проблем с перегревом.

Доступны к 4680 группам команды на 868k транспортные средства в последние 7 дней — к 1k+ автомобилям! 🔋 pic.twitter.com/CaC7Js9aEL — Tesla (@Tesla) December 25, 2022

В феврале Tesla отмечала выпуск первого миллиона аккумуляторов 4680, а в отчете за третий квартал 2022 года упоминала о трехкратном увеличении объемов их производства. Ранее именно из-за нехватки аккумуляторов и технологических затруднений Tesla неоднократно откладывала выпуск новых автомобилей. Собственно, только в начале месяца Tesla отгрузила первые электрические грузовики Semi с опозданием на три года. Автомобильная компания Илона Маска готовится к выпуску еще двух многострадальных автомобилей — своего первого нашумевшего пикапа Cybertruck в необычном полигональном дизайне как из видеоигр 1990-х годов и нового спорткара Roadster с реактивными двигателями SpaceX и разгоном до «сотни» за 1,1 сек. Оба должны выйти уже в следующем году, если не будет новых переносов.

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В конце концов, именно эти элементы должны обеспечить Tesla возможность выпустить горячо ожидаемый доступный электромобиль с автопилотом за $25 000. До недавнего времени выпустить такой планировалось сделать до 2024 года, но это было до дефицита чипов, войны и приближения глобальной рецессии, так что, вероятно, стоит набросить еще год-два.

Как известно, энергетический бизнес — неотделимая часть амбициозного плана бизнес-плана Tesla. Летом Илон Маск рассказывал, что треть этого крупного бизнес-плана Tesla (ее пока не презентовали) целиком и полностью посвящена масштабированию устойчивой энергетики в глобальном масштабе, чтобы обеспечить светлое будущее для Земли и ее жителей (чтобы это не значило).

Ранее Tesla планировала выйти на объемы выпуска 100 ГВт*ч до 2023 года и 3000 ГВт*ч до 2030 года. Увидим, удастся ли компании Илона Маска достичь этих целей.

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За 9 месяцев 2022 года Tesla уже отгрузила клиентам 907 125 автомобилей, а по итогам 2022 года ожидается результат около 1,2-1,3 млн автомобилей. Напомним, что сейчас Tesla имеет четыре автомобильных завода, которые вместе могут производить почти два миллиона машин в год — в 1,6 раза больше, чем в начале года, и готовится к строительству следующей Гигафабрики. Недавно Reuters сообщал, что Tesla планирует строительство шестой Gigafactory в Мексике за $10 млрд. Для сравнения, завод Giga Berlin-Brandenburg обошелся в $5,5 млрд.

Gigafactory

Gigafactory

Gigafactory