Tesla тепер має чотири автомобільних заводи, які разом можуть виробляти майже два мільйони машин на рік — в 1,6 раза більше, ніж на початку року

Tesla суттєво наростила свої виробничі потужності на чотирьох наявних автомобільних заводах — їхня сумарна потужність сягає двох мільйонів машин на рік. Це випливає з нещодавнього фінансового звіту за другий квартал, який відомий виробник електромобілів завершив з рекордним показниками За квітень-червень Tesla отримала дохід $16 934 млрд, що на $400 млн вище консенсус-прогнозу аналітиків Волл-стріт попри перше за два роки скорочення продажів через 22-денну зупинку заводу в Шанхаї (це спричинило скорочення виробництва на понад 50 000 автомобілів).

Всього за квартал Tesla істотно збільшила виробничі потужності на всіх своїх заводах — в 1,6 раза, з 1,2 млн до 1,9 млн. І це, безумовно, вагоме досягнення. Ось заявлена виробником потужність на кінець першого кварталу 2022 року (ліворуч) у порівнянні з новою потужністю, повідомленою сьогодні, на кінець другого кварталу 2022 року (праворуч):

Чергова модернізація головного заводу у Фрімонті допомогла збільшити обсяги випуску Model 3 та Model Y ще на 10% — з 500 тис. до 550 тис. автомобілів на рік. Днями повідомлялося про випуск двомільйонного електромобіля. Водночас загальні продажі електромобілів Tesla сягнули майже 3 млн

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Найсильніше виробничі потужності зросли на шанхайській Гігафабриці Tesla — з 450 тис. до понад 750 тис. автомобілів на рік, що з великим відривом робить підприємство найбільшим заводом з випуску електромобілів у світі. Раніше повідомлялося, що після запуску другої Giga Shanghai (швидше за все, це станеться в кінці 2023 року) загальна потужність заводів Tesla в Китаї складе 1,5 млн машин на рік. У звіті Tesla окремо відзначила, що після вимушеної зупинки через новий спалах коронавірусу в останній місяць кварталу завод встановив рекорд з виробництва, а нещодавні модернізації забезпечать стійке подальше нарощування темпів виробництва. Також компанія опублікувала нові фотографії Giga Shanghai.

У березні-квітні Tesla з інтервалом у два тижні відкрила два нові заводи — перший європейський Giga Berlin-Brandenburg та ще один в США Giga Texas. На обох вже почалось серійне виробництво компактного кросовера Model Y, і зараз автовиробник поступово нарощує темпи виробництва. Для обох заводів вказана однакова потужність — по 250 тис. Що цікаво, на Giga Texas компанія вийшла на таку потужність навіть з попередньою конструкцією акумуляторних блоків. Наразі інженери налаштовують лінії, де будуть випускатися Model Y з новою оптимізованою конструкцією та елементами 4680 власної розробки (акумуляторний блок виступає частиною конструкції кузова, що з’єднує передню та задню частини днища). Це забезпечить подальше нарощування обсягів виробництва.

Нові фото Giga Texas:

І ще знімки німецької Giga Berlin-Brandenburg — там команда вже вийшла на темпи випуску 1 000 Model Y щотижня, з використанням класичних батарейних елементів 2170:

На початку року Ілон Маск допускав, що Tesla може відвантажити клієнтам 1,5 млн машин за підсумками 2022 року. Це збігається з попередніми оцінками галузевих спостерігачів. За перше півріччя Tesla вже відвантажила клієнтам 563 295 автівок. Тобто, щоб досягти цілі, потрібно подвоїти результат попередніх двох кварталів та реалізувати майже 940 тис. авто. В нинішніх умовах це здається нереальним Наразі Tesla, як і інші світові бренди, відчуває значний інфляційний тиск у сфері сировини та логістики, що негативно впливає на цінову політику. Водночас на тлі наближення глобальної рецесії через війну в Україні Tesla, як і інші великі IT-компанії, сповільнює наймання персоналу та скорочує окремі команди, проте раніше Tesla вже неодноразово доводила, що здатна дивувати та здійснювати подібні технологічні подвиги.