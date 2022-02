Tesla выпустила более одного миллиона новейших батарей 4680

В 2020 году Tesla запустила рядом с основной калифорнийской фабрикой во Фримонте пилотное производство (проект Roadrunner) следующего поколения аккумуляторных батарей с пятикратной энергоемкостью (4680). И вот сейчас автопроизводитель объявил о важном достижении — выпущено более одного миллиона таких элементов.

Tesla впервые анонсировала цилиндрические элементы нового формата 4680 (46 мм — диаметр, 80 мм — высота) в сентябре 2020 года — они в десять раз объемнее элементов формата 2170 (21 мм — диаметр, 70 мм — высота), используемых в электромобилях сейчас. В них используется запатентованная производителем бесконтактная/ширококонтактная (tabless) конструкция с более низкими значениями внутреннего сопротивления — вместо контактной пластины ток подается через широкий контакт по всему краю полоски электрода. Это позволяет создавать элементы большего размера без каких-либо проблем с перегревом. Эти элементы должны обеспечить, в числе прочего, возможность выпустить доступный электромобиль с автопилотом за $25 тыс. к 2024 году, но, судя по недавним заявлениям Илона Маска, его выпуск снова будет отложен.

Celebrating our one millionth 4680 cell in January pic.twitter.com/d19IPFu18u

— Tesla (@Tesla) February 18, 2022