Tesla выпустила более одного миллиона новейших батарей 4680

В 2020 году Tesla запустила рядом с основной калифорнийской фабрикой во Фримонте пилотное производство (проект Roadrunner) следующего поколения аккумуляторных батарей с пятикратной энергоемкостью (4680). И вот сейчас автопроизводитель объявил о важном достижении — выпущено более одного миллиона таких элементов.

Tesla впервые анонсировала цилиндрические элементы нового формата 4680 (46 мм — диаметр, 80 мм — высота) в сентябре 2020 года — они в десять раз объемнее элементов формата 2170 (21 мм — диаметр, 70 мм — высота), используемых в электромобилях сейчас. В них используется запатентованная производителем бесконтактная/ширококонтактная (tabless) конструкция с более низкими значениями внутреннего сопротивления — вместо контактной пластины ток подается через широкий контакт по всему краю полоски электрода. Это позволяет создавать элементы большего размера без каких-либо проблем с перегревом. Эти элементы должны обеспечить, в числе прочего, возможность выпустить доступный электромобиль с автопилотом за $25 тыс. к 2024 году, но, судя по недавним заявлениям Илона Маска, его выпуск снова будет отложен.

Celebrating our one millionth 4680 cell in January pic.twitter.com/d19IPFu18u — Tesla (@Tesla) February 18, 2022

Tesla не уточнила, когда именно с конвейера сошла миллионная батарея 4680, но, похоже, это произошло в январе. Как отмечает Electrek, этого объема достаточно, чтобы выпустить около 1000 автомобилей Model Y на заводе Giga Texas в Техасе (из расчета 1000 ячеек на один автомобиль). Иными словами, это очень скромный объем при текущем уровне спроса. Но это явное свидетельство того самого «существенного прогресса» на пути к запуску массового производства, о котором на недавнем финотчете упоминал Илон Маск и другие топ-менеджеры Tesla.

Производительность этой пилотной линии составляет 10 ГВт·ч в год. Разработкой производственного оборудования для крупносерийного производства 4680 занимается немецкий производитель промышленных роботов Grohmann Engineering, которого Tesla купила в конце 2016 года. В 2020 году глава Tesla Илон Маск говорил, что это произойдет в 2022 году.

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В этом году должен полноценно заработать европейский завод Tesla Giga Berlin-Brandenburg, где будут выпускаться кроссоверы Model Y с новым структурным (он станет частью конструкции кузова, соединяющей переднюю и заднюю части днища) аккумуляторным блоком с элементами 4680 и младшие седаны Model 3 — 500 тыс. автомобилей в год. Изначально его открытие было запланировано на июль 2021-го и фактически в октябре Tesla готова была начать выпуск кроссоверов Model Y, но власти до сих пор не выдали компании необходимое разрешение из-за продолжающего разбирательства с экологами. Частью Giga Berlin-Brandenburg станет завод по выпуску батарей мощностью 50 ГВт·ч за 5 млрд евро (это существенно превышает установленную мощность завода Volkswagen (40 ГВт·ч) в Зальцгиттере). Батареи 4680 также будет выпускать завод Giga Texas в Техасе — в этом году там начнется выпуск Model Y. В январе Nikkei сообщало, что Panasonic планирует начать массовое производство следующего поколения батарей Tesla в 2023 году.

Ранее Tesla планировала выйти на объемы выпуска 100 ГВт·ч к 2023 году и 3000 ГВт·ч — к 2030 году.