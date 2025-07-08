Тест «чистой» и «грязной» Windows 11 в играх дал неожиданный результат

Распространено мнение, что в «чистой» установке Windows 11 игры будут работать лучше, чем в давно используемой. Оба были проверены в приложениях, тестах и играх.

Пользователи иногда прибегают к переустановке или сбросу Windows в надежде на улучшение производительности. Идея заключается в том, что всякий кэш, накопление файлового мусора и какие-то настройки со временем начинают сдерживать производительность операционной системы. Сайт PCWorld проверил эту мысль.

Adobe Photoshop на AMD Ryzen 9950X3D (16 ядер) и 9800X3D (8 ядер) показал первый сюрприз. «Чистая» система 9950X3D была быстрее, но «грязная» 9800X3D показала лучшие результаты. Впрочем, разница была в пределах погрешности.

«Чистые» системы показали лучшие результаты в Cinebench и Blender, для некоторых программ они могут стать лучшим выбором. Но разница опять была небольшая. В целом в неигровых тестах, по словам авторов, она не превышала 3%.

А вот в играх новые и использованные инсталляции Windows 11… иногда радикально менялись местами. Но иногда преимущество все же было на стороне чистого ПК.

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«Встроенный бенчмарк Cyberpunk 2077 показал улучшение на 2,5% на обновленной машине, с 1% на минимальных значениях. Но как только вы увеличиваете визуальные настройки с трассировкой пути, чтобы по-настоящему нагрузить видеокарту, опять же, «грязная» машина показала крошечное преимущество над новой. Он приближается к границе погрешности для многих из этих тестов. Но F1 2024 и Rainbow Six Siege показали поразительные улучшения на новой машине».

Так подтвердило ли исследование преимущество «чистой» системы? «Короче говоря, ответ — нет». В последние годы разница фактически исчезла — вероятно, из-за роста мощностей ПК, 10-15 лет назад она точно была более заметной. Также следует заметить, что в тесте участвовали достаточно мощные компьютеры, а на более слабых, не исключено, эффект был бы заметнее.

Источники: PCWorld, Neowin