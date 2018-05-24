The Washington Post: ФБР сильно преувеличило количество не взломанных смартфонов, которые могли помочь в расследовании преступлений

В официальных заявлениях общественности и Конгрессу США ФБР неоднократно предоставляло завышенные данные о количестве зашифрованных мобильных устройств, фигурирующих в расследованиях уголовных дел. В частности, речь шла о 7800 смартфонах, к которым сотрудники ведомства не смогли получить доступ за последние семь месяцев. В свою очередь издание The Washington Post со ссылкой на свои источники утверждает, что это число сильно преувеличено, на самом деле ФБР не удалось взломать от 1000 до 2000 устройств.

Директор ФБР Кристофер Рэй (Christopher Wray) в своих отчётах неоднократно ссылался на завышенные в несколько раз подсчёты, чтобы оправдать необходимость принятия мер против так называемой проблемы Going Dark, когда правоохранительные органы не могут получить доступ к информации из-за излишнего, по их мнению, шифрования. Представители ФБР уже признали свою оплошность, официально заявив следующее:

«Ошибка программы подсчёта привела к значительному завышению количества мобильных устройств. Going Dark остаётся серьезной проблемой для ФБР, а также других федеральных, государственных, местных и международных правоохранительных органов. ФБР продолжит решение этой проблемы, которое обеспечит правоохранительным органам доступ к доказательствам преступной деятельности в соответствии с законом», – говорится в заявлении ФБР.

В последнее время ФБР оказывает давление на технологические компании, чтобы те предоставляли ведомству доступ к зашифрованным устройствам, в случае необходимости. В 2016 году произошёл самый громкий такой случай, когда ФБР требовало от Apple разблокировать iPhone, принадлежавший одному из стрелков в Сан-Бернардино. Компания отказалась выполнять требование, в итоге ФБР пришлось искать другие способы взлома устройства.

Правоохранительные органы могут получить доступ к зашифрованным устройствам по распоряжению суда, но иногда они включают смекалку и прибегают к более простым методам. К примеру, в Великобритании был случай, когда полицейские выхватили смартфон во время слежки за подозреваемым, а во Флориде детективы пытались разблокировать смартфон, с помощью отпечатка пальца умершего человека.

Источник: washingtonpost