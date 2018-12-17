Тонкий и легкий ноутбук Huawei MateBook 13 с CPU Intel Core восьмого поколения и 13,3-дюймовым экраном 2K стоит от $725

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Кроме смартфона Huawei Nova 4 с врезанной в экран самой маленькой в мире фронтальной камерой и 48-мегапиксельной основной камерой компания Huawei сегодня повторно представила компактный и легкий ноутбук на базе процессоров Intel Core восьмого поколения (Whiskey Lake). Первоначальный анонс MateBook 13 состоялся еще год назад, но только сейчас производитель дал старт продажам новинки и сообщил цены на нее.

Базисом ультрапортативного ноутбука Huawei MateBook 13 служит процессор Intel Core i5-8265U (4 ядра/8 потоков, 1,6/3,9 ГГц, 6 Мбайт L3) или i7-8565U (4 ядра/8 потоков, 1,8/4,6 ГГц, 8 Мбайт L3). Цена начинается с отметки $725 за базовую версию с CPU i5-8265U, 8 ГБ ОЗУ, SSD объемом 256 ГБ и достигает $930 за топовый вариант с i7-8565U, SSD на 512 ГБ и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX150 с 2 ГБ собственной памяти.

Разрешение экрана IPS диагональю 13,3 дюйма составляет 2160х1440 пикселей. Сам экран характеризуется очень тонкими рамками по бокам – всего 4,4 миллиметра – и занимает целых 88 % площади поверхности крышки. Также заявлен 100-процентный охват цветового пространства sRGB, 70,8-процентный охват пространства NTSC и максимальная яркость 300 кд/м2.

В наличии также адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, два порта USB Type-C (USB 3.0) и видеовыход DisplayPort., web-камера разрешением 1 Мп и стереофонические громкоговорители.

Из остальных особенностей можно отметить встроенный в клавишу включения сканер отпечатков пальцев и поддержку технологии быстрой зарядки – за 15 минут на зарядке обеспечат еще.2,5 часа автономности. Автономность, к слову, заявлена на уровне 10 часов. В реальности, конечно, столько вряд ли получится, но честные 6 часов при воспроизведении видео ноутбук отработать точно должен.

Ноутбук выполнен в корпусе толщиной 14,9 миллиметра, а его вес не превышает 1,3 килограмма.

Источник: mydrivers