Топ-10 наиболее популярных моделей iPhone в сети «Киевстар» [инфографика]

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По случаю сегодняшней презентации новой линейки смартфонов Apple iPhone, в «Киевстар» проанализировали, каким моделям этого бренда отдают предпочтение украинские абоненты и где живет больше всего сторонников «яблочных» девайсов.

В августе 2018 года смартфонов Apple в сети Киевстар стало на 28% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. А количество смартфонов с поддержкой 4G/LTE среди них выросло на 41%. За счет того, что 9 из 10 «яблочных» смартфонов у абонентов уже поддерживают 4G/LTE – этот бренд оказался №1 среди всех 4G-смартфонов в сети Киевстар.

Самые популярные модели, которыми пользуются абоненты Киевстар, разместились в следующем порядке:

iPhone 5S (18% от всех Apple-девайсов); iPhone 6 (15%); iPhone 6s (13%); iPhone 7 (11%); iPhone 5 (8%); iPhone 4s; iPhone 7 plus; iPhone X (5%); iPhone 4; iPhone SE.

Прошлогодний флагман – iPhone X – занимает 8-ю позицию и составляет 5% от всех Apple-девайсов, лишь немного отставая от iPhone 4s и iPhone 7 Plus.

Согласно данным Киевстар, больше всего сторонников «яблочных» девайсов живет в Киевской области – 25% абонентов, пользующихся смартфонами Apple проживают именно здесь. На втором месте – Львовская область с 10%, на третьем – Днепропетровская область с 9%, затем — Одесская и Харьковская области, с 8% и 5% соответственно.

В фирменных магазинах Киевстар и онлайн-магазине shop.kyivstar.ua также возросло количество проданных смартфонов Apple. За первые 8 месяцев 2018 их было продано на 40% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Источник: Киевстар