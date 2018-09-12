Топ-10 наиболее популярных моделей iPhone в сети «Киевстар» [инфографика]
По случаю сегодняшней презентации новой линейки смартфонов Apple iPhone, в «Киевстар» проанализировали, каким моделям этого бренда отдают предпочтение украинские абоненты и где живет больше всего сторонников «яблочных» девайсов.
В августе 2018 года смартфонов Apple в сети Киевстар стало на 28% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. А количество смартфонов с поддержкой 4G/LTE среди них выросло на 41%. За счет того, что 9 из 10 «яблочных» смартфонов у абонентов уже поддерживают 4G/LTE – этот бренд оказался №1 среди всех 4G-смартфонов в сети Киевстар.
Самые популярные модели, которыми пользуются абоненты Киевстар, разместились в следующем порядке:
- iPhone 5S (18% от всех Apple-девайсов);
- iPhone 6 (15%);
- iPhone 6s (13%);
- iPhone 7 (11%);
- iPhone 5 (8%);
- iPhone 4s;
- iPhone 7 plus;
- iPhone X (5%);
- iPhone 4;
- iPhone SE.
Прошлогодний флагман – iPhone X – занимает 8-ю позицию и составляет 5% от всех Apple-девайсов, лишь немного отставая от iPhone 4s и iPhone 7 Plus.
Согласно данным Киевстар, больше всего сторонников «яблочных» девайсов живет в Киевской области – 25% абонентов, пользующихся смартфонами Apple проживают именно здесь. На втором месте – Львовская область с 10%, на третьем – Днепропетровская область с 9%, затем — Одесская и Харьковская области, с 8% и 5% соответственно.
В фирменных магазинах Киевстар и онлайн-магазине shop.kyivstar.ua также возросло количество проданных смартфонов Apple. За первые 8 месяцев 2018 их было продано на 40% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Источник: Киевстар