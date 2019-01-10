Toshiba анонсировала ряд производительных SSD для различных сфер применения

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Компания Toshiba анонсировала на выставке CES 2019 ряд новых продуктов в сфере хранения данных, которые ориентированы на различные сегменты рынка.

Так, был анонсирован выпуск новой серии твердотельных накопителей NVMe – BG4. В рамках данной линейки предлагаются решения, сочетающие в рамках единой упаковки 96-слойные 3D чипы флэш-памяти и полностью новый контроллер. Это обеспечивает высокие скоростные показатели и компактные размеры. Такие накопители могут использоваться в ультра-тонких ноутбуках, встроенных системах интернета вещей, центрах обработки данных.

Твердотельные накопители Toshiba серии BG4 предлагаются в виде моделей ёмкостью до 1024 ГБ. Устройства используют 4 линии PCIe Gen 3.0. Они обеспечивают максимальную скорость последовательного чтения данных до 2250 МБ/с и максимальное количество операций ввода-вывода в секунду при случайных операциях чтения до 380 тыс. Скоростные показатели были существенно повышены по сравнению с накопителями серии BG3 (на 70-90%). Вместе с тем, улучшены показатели энергоэффективности в операциях чтения (на 20%) и записи (на 7%).

Твердотельные накопители Toshiba BG4 предлагаются в форматах M.2 1620 (16×20 мм) и M.2 2230 (22×30 мм). При этом толщина моделей ёмкостью до 512 ГБ составляет всего 1,3 мм. Устройства соответствуют спецификации NVM Express Revision 1.3b и опционально могут предлагаться в виде самошифруемого накопителя на базе стандарта TCG Opal 2.01. Твердотельные накопители Toshiba BG4 уже доступны в виде образцов для OEM-производителей. К полномасштабным поставкам планируется приступить во втором квартале 2019 года.

Toshiba также анонсировала и ряд других продуктов. Например, для корпоративного сегмента предназначены твердотельные накопители серий CM5, RM5, PM5, CD5, HK6-DC и XD5.

Линейка CM5 представляет собой PCIe Gen 3 NVMe SSD, выполненные в форм-факторе U.2 2,5 дюйма. Заявлена поддержка протоколов ISE (Instant Secure Erase), TCG Opal и FIPS 140-2, а также защиты PLP (Power-Loss-Protection) и сквозной зашиты данных. Ёмкость таких накопителей может достигать 15,36 ТБ.

В то же время серия RM5 в виде SAS SSD с одним портом предлагает решения ёмкостью до 7,62 ТБ. Время наработки на отказ заявлено на уровне 2,5 млн часов. Серия PM5 в стандартном форм-факторе 2,5 дюйма с интерфейсом SAS (12 Гбит/с) и двумя портами. Устройство предлагает поддержку ряда технологий и функций, востребованных в корпоративной секторе, включая защиту и шифрование данных.

Линейка CD5 состоит из твердотельных накопителей формата PCIe Gen 3 NVMe U.2. Это устройство может иметь ёмкость до 7,68 ГБ и ориентировано на применение в системах с интенсивным считыванием данных. Максимальная скорость чтения составляет 3140 МБ/с, а скорость записи – 1980 МБ/с.

Серия HK6-DC включает стандартные 2,5-дюймовые накопители с интерфейсом SATA ёмкостью до 4 ТБ. Максимальная скорость чтения и записи составляет 550 и 530 МБ/с, соответственно, что обусловлено ограничениями используемого интерфейса подключения. Такие накопители могут использоваться в корпоративных системах хранения данных и облачных сервисах начального уровня.

Наконец, линейка XD5, выполненная в формате PCIe NVMe M.2, ориентирована на использование в составе облачной инфраструктуры. Благодаря компактным размерам отдельных накопителей обеспечивается высокая совокупная плотность хранения данных. Скорость чтения и записи может достигать 2700 и 895 МБ/с.

Информация о сроках начала поставок твердотельных накопителей Toshiba корпоративного класса пока не сообщается.

Источник: techpowerup 1, 2