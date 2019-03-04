«Тотальная компьютеризация». 92% медучреждений «первички» уже оснастили рабочие места семейных врачей компьютерами, еще 5% сделают это до конца апреля

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По состоянию на конец февраля 2019 года 92% медицинских учреждений первичного звена в сельских и городских населенных пунктах Украины оснастили все рабочие места семейных врачей компьютерами. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк на своей странице в соцсети Facebook со ссылкой на данные Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Замминистра здравоохранения также сообщил, что еще 5% медучреждений медицинских учреждений первичного звена обзаведутся компьютерами для семейных врачей до конца апреля.

«НСЗУ дала четко понять: мы не работаем с бумагой. Хотите, чтобы «деньги пошли за пациентом» в ваше медучреждение? Меняйтесь сейчас — быстро, без отговорок. Это сработало», — отметил Павел Ковтонюк.

Напомним, первый этап медреформы на первичном уровне медобслуживания стартовал в Украине 1 июля 2018 года. В настоящее время практически все медучреждения первичного звена перешли на работу по новой схеме и получают финансирование через НСЗУ.

Трошки перемоги підвезли! Згідно з останніми даними НСЗУ Національна служба здоров'я України 92% закладів первинки… Опубліковано Павлом Ковтонюком Четвер, 28 лютого 2019 р.

Зачем семейным врачам компьютеры? В рамках ранее утвержденного плана медреформы до конца этого года Министерство здравоохранения хочет перевести семейных врачей, терапевтов и педиатров с бумажного на электронный документооборот, а это включает электронные карточки пациентов, электронные рецепты, электронные направления к специалистам, а также электронные больничные листы. О том, как будут внедряться электронные медкарты пациентов, мы рассказывали в конце прошлого года.

Источник: Facebook Павел Ковтонюк