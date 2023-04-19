Трагикомедия «Люксембург, Люксембург» Антонио Лукича собрала 5,59 млн грн на старте и возглавила украинский прокат

Новый фильм Антонио Лукича «Люксембург, Люксембург» вышел в украинский прокат 13 апреля и продемонстрировал хорошие результаты в дебютном уикенде. Так, за первый уикенд проката (включая понедельник), картину посмотрело более 36,4 тыс. зрителей, а кассовые сборы составили 5,59 млн грн. Таким образом, лента стала номером 1 по результатам кинопрокатного уикенда и показала второй лучший старт среди украинских проектов со времени начала полномасштабного российского вторжения.

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Фильм «Люксембург, Люксембург» (драма, комедия) рассказывает о братьях-близнецах, которые пытаются разобраться в своей жизни. Вдруг они узнали, что их давно исчезнувший отец заболел в Люксембурге. Так что они отправляются в путешествие, чтобы увидеть его в последний раз. Но будет ли человек, которого они там встретят, таким же крутым папой, каким они его помнят?

Главные роли в ленте «Люксембург, Люксембург» сыграли участники рэп-группы «Курган и Agregat» – братья Рамил и Амил Насировы. В фильме также снимались Наталья Гнитий, Людмила Саченко, Виктор Драпиковский, Дорис Майданюк, Карина Черчевич и другие. Производством картины занимался кинопродакшен ForeFilms, продюсерами выступили Владимир Яценко и Анна Яценко. Это второй полнометражный фильм украинского режиссера Антонио Лукича, известного зрителям по комедии «Мои мысли тихие». Съёмки проходили в 2021 году в Лубнах Полтавской области, Киеве и Люксембурге. Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по кино. Фильм принимал участие в конкурсе «Горизонты» на 79-м Венецианской международном кинофестивале.