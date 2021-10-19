Трансляция презентации Google Pixel Fall Launch — с анонсом Pixel 6 и Pixel 6 Pro [завершена]

Сегодня вечером Google проводит традиционную осеннюю презентацию, посвященную запуску новых смартфонов Pixel. Мероприятие Pixel Fall Launch, которое пройдет в уже привычном онлайн-формате, стартует в 20:00 по киевскому времени — желающие могут следить за анонсами в реальном времени (окно трансляции на YouTube ниже).

Обновлено: Google официально представила смартфоны Pixel 6 и 6 Pro.

Онлайн-трансляция Pixel Fall Launch

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Центральное место в сегодняшней презентации отведено новым флагманам Pixel на SoC Tensor собственной разработки компании — Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Google показала их дизайн еще в августе, и большинство характеристик раскрыли утечки. Старшая модель Pixel 6 Pro выделяется 6,7-дюймовым изогнутым дисплеем с частотой 120 Гц и дополнительным третьим модулем с перископическим телеобъективом, обеспечивающим четырехкратный оптический зум. В то же время базовая модель Pixel 6 располагает 6,4-дюймовым плоским экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, а основная камера — сдвоенная. Второй модуль — сверхширокоугольный с увеличенной диафрагмой, который улавливает на 150% больше света по сравнению с предшественником. Скоро узнаем, удастся ли Google в Pixel 6 «переплюнуть» iPhone 13 в плане возможностей камеры.

А еще Pixel 6 станут первыми смартфонами Google, которые будут продаваться без адаптера зарядки в комплекте.

Также Pixel 6 будут выделяться расширенной пятилетней гарантией обновлений ОС Android. В США базовый Pixel 6 на 128 ГБ будет стоить от $599, а Pixel 6 Pro — $899. Накануне презентации в сети начали появляться первые распаковки Pixel 6, и если верить Nikkei, Google заказала выпуск более чем 7 млн Pixel 6 и Pixel 6 Pro — это более чем вдвое превышает объем за весь 2020 год (по оценке IDC, 3,7 млн смартфонов). Также Google заказала выпуск более 5 среднебюджетных Pixel 5a. В 2019 году Google продала 7,2 млн смартфонов Pixel и пока этой лучший результат за всю историю линейки.

Вместе с Pixel 6 ожидается анонс Pixel Stand второго поколения с поддержкой 23-Вт беспроводной зарядки и единой подписки Pixel Pass наподобие Apple One.

Ожидается, что сегодня Google также объявит дату выхода системного обновления Android 12. Кроме того, предыдущие слухи указывали на возможный выход складного Pixel c OLED-дисплеем в конце 2021 года.