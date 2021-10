Target: Pixel 6 будет стоить от $599, а Pixel 6 Pro — $899

Американский ритейлер Target раскрыл стоимость смартфонов Pixel 6, которые Google официально представит на презентации 19 октября.

Если верить утечке, американские цены на Pixel 6 приятно удивят. Так, базовая версии Pixel 6 и Pixel 6 Pro на 128 ГБ будет стоить $599 (около 15 761 грн) — на $100 дешевле стартовой цены прошлогодней модели Pixel 5. В то же время старшая модель Pixel 6 Pro с аналогичным объемом памяти оценена в $899 (около 23 655 грн). Если данные окажутся верными, то флагманские смартфоны Pixel 6 окажутся на удивление (относительно) дешевыми смартфонами — ранее глава аппаратного направления Google Рик Остерлох назвал Pixel 6 «устройствами с премиальной ценой», и тогда все предположили диапазон $900-$1000.

Here are the corroborated #Pixel6 and #Pixel6Pro prices in the Target inventory system in the US.

Pixel 6: $599

Pixel 6 Pro: $898

Google has to be subsidizing this phone like crazy. This is insanity. #teampixel pic.twitter.com/OUBl8cXCBh

— M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) October 18, 2021