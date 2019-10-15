Трансляция презентации Made by Google ’19. Ждем новые Pixel 4 и Pixel 4 XL, хромбук Pixelbook Go, наушники Pixel Buds 2 и Nest Mini [Завершена]





Cегодня Google, как известно, проводит в Нью-Йорке традиционное октябрьское пресс-мероприятие Made by Google, посвященное анонсу нового поколения смартфонов Pixel и других «железным» новинкам. Считанные минуты отделяют нас от долгожданной официальной премьеры смартфонов Google Pixel 4 и Pixel 4 XL (старт мероприятия в 17:00 по Киеву), о которых известно уже довольно многое (возможно, производитель так и не расскажет на пресс-конференции ничего нового, о чем бы мы еще не писали).

Разумеется, Google будет вести прямую трансляцию с места событий на своем официальном канале в YouTube, чтобы следить за анонсами могли все. Мы же, в свою очередь, приглашаем желающих посмотреть презентацию, поделиться своими впечатлениями от увиденного и поучаствовать в обсуждении новинок в комментариях. Смотреть онлайн-трансляцию можно прямо в этой новости (плеер ниже), или же на YouTube-канале компании (кому как удобнее).

Кроме новых смартфонов Pixel 4 и Pixel 4 XL на мероприятии ожидается анонс и других новинок, включая доступный ноутбук Pixelbook Go под управлением ОС Chrome OS, наушники Pixel Buds второго поколения, а также новое поколение домашнего помощника Google Nest Mini.

Как обычно, о всех ключевых анонсах по итогам презентации будут подготовлены отдельные новости.