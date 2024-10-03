Трейлер фильма «Компаньон» / Companion — Sci-Fi триллера о влюбленном психопате Джеке Куэйде

Сюжет «Компаньона» сосредоточен на персонаже Джека Куэйда («Пацаны»), который играет «глубоко влюбленного» психопата и садиста, а в роли его жертвы выступает Софи Тэтчер из «Шершней».

Создатели определили жанр «Компаньона» как научно-фантастический триллер, хотя первый трейлер больше напоминает триллер ужасов: персонаж Куэйда с улыбкой сидит напротив Тэтчер, прикованной наручниками к стулу, тогда как последующие кадры показывают ее конечности в огне и окровавленное тело. Впрочем, подождем следующих видеоанонсов.

Кроме Куэйда и Тэтчер среди актерского состава появляются Харви Гильен («Чем мы заняты в тени»), Лукас Гейдж («Белый лотос»), Меган Сури («Никогда меня не было») и Руперт Френд («Оби-Ван Кеноби»).

В роли кинорежиссера дебютирует Дрю Хэнкок, который также написал сценарий.

«Компаньон» выйдет в кинотеатрах 10 января 2025 года.