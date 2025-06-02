Трейлер хоррора «Черный телефон 2» — Итан Хоук возвращается из мертвых и ищет новых жертв

Компания Universal выпустила первый трейлер фильма «Черный телефон 2» — сиквела нашумевшего хоррора 2022 года от режиссера Скотта Дерриксона.

Продолжение покажет главного антагониста Граббера (Итана Гоука), который вернется на экраны, хотя и погиб в первой части. Детали сюжета держат в секрете, но известно, что лента сосредоточится на некотором присутствии Граббера. Вероятно, он продолжит преследовать новых жертв через тот самый загадочный черный телефон.

В трейлере показано, что действие снова будет разворачиваться в мрачном, напряженном стиле первого фильма. Зрителя погрузят в темные комнаты, телефонные звонки и пугающую атмосферу. В сиквел возвращается почти весь главный актерский состав: Мейсон Темз, Мадлен Макгроу, Джереми Дэйвис и Мигель Мора. Режиссерское кресло, как и в первой части, занимает Скотт Дерриксон, который снова пишет сценарий вместе со своим постоянным соавтором К. Робертом Каргиллом.

«Черный телефон» в 2021 году стал неожиданным хитом — небольшой фильм с бюджетом $16 млн собрал более $160 млн в прокате по всему миру. Сюжет оригинала рассказывал о парне, похищенном серийным убийцей, который через старый выключенный телефон начинает общаться с призраками предыдущих жертв. Идея сработала — Blumhouse сразу ухватилась за возможность сделать продолжение.

После «Черного телефона» Дерриксон попробовал силы в стриминговом проекте «Ущелье» Ущелье», который провалился. Теперь он снова возвращается к жанру, в котором чувствует себя как дома. Universal уже назначила дату релиза — «Черный телефон 2» выйдет в кино 17 октября 2025 года.

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Источник: World of Reel