Netflix выпустил трейлер второй части четвертого сезона «Очень странных дел» / Stranger Things — два заключительных эпизода продолжительностью около 4 часов выйдут 1 июля

Вслед за коротким тизером Netflix показал полноценный трейлер второй части четвертого сезона сериала научно-фантастического сериала «Очень странные дела» / Stranger Things, созданного братьями Даффер — два финальных эпизода появятся 1 июля, а их общий хронометраж составляет почти 4 часа (восьмая серия будет идти 1 час 25 минут, девятая — почти 2,5 часа).

Первая часть четвертого сезона Stranger Thing из семи эпизодов вышла 27 мая и показала лучший старт среди сериалов Netflix, установившего абсолютный рекорд по количеству часов просмотра (286,79 млн часов) — с тех пор шоу надежно удерживает лидерство в общем рейтинге и региональных рейтингах в 75 странах. Собственно, четвертый сезон «Очень странных дел» уже обошел второй сезон «Бриджертонов» и сейчас возглавляет общий рейтинг по количеству часов просмотра (за первые 28 дней по релизу) — зрители провели за шоу 883,3 млн.

Продолжение сериала вышло через три года после показа третьего сезона — события в нем разворачиваются через полгода после предыдущего финала в трех разных местах: многие из основных персонажей остаются в Хоукинсе (служило местом действия предыдущих трех сезонов), тогда как Уилл, Одиннадцать и Джонатан переезжают в Калифорнию, а шериф Джим Хоппер попадает в тюрьму где-нибудь на Камчатке. Продолжение расскажет о том, как главные герои попытаются раз и навсегда положить конец всей беде и монстрам из загробного мира, который называют «Изнанкой».

К своим ролям вернулись актеры прошлых сезонов — Милли Бобби Браун, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфгард, Ноа Шнапп, Гейтен Матараццо, Сэди Синк, Чарли Хиттон и Наталия Даер. Также 4 сезон добавляет новых персонажей, таких как Крисси Каннингем (Грейс Ван Диен), Эдди Мансон (Джозеф Квинн), Аргайл (Эдуардо Франко) и Векна|Питер Баллард|Номер Один (роль главного антагониста досталась Джейми Кэмпбелл Бауэр).

Трейлер второй части четвертого сезона сериала «Очень странные дела» / Stranger Things на английском

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Интересно, что в трейлере звучит песня британской певицы Running Up That Hill 1985 года, которая играет очень значительную роль в сюжете — трек резко набрал популярность после выхода первой части четвертого сезона Stranger Things и впервые возглавил британские чарты.

«Очень странные дела» уже продолжили на пятый сезон, который завершит текущую сюжетную арку. К слову, еще в 2017 году создатели проекта, братья Дафферы, заявляли, что шоу будет идти не меньше четырех-пяти сезонов, но в рамках февральского анонса они намекали на вероятный спин-офф.