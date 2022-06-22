Netflix выпустил трейлер второй части четвертого сезона «Очень странных дел» / Stranger Things — два заключительных эпизода продолжительностью около 4 часов выйдут 1 июля

Вслед за коротким тизером Netflix показал полноценный трейлер второй части четвертого сезона сериала научно-фантастического сериала «Очень странные дела» / Stranger Things, созданного братьями Даффер — два финальных эпизода появятся 1 июля, а их общий хронометраж составляет почти 4 часа (восьмая серия будет идти 1 час 25 минут, девятая — почти 2,5 часа).
Первая часть четвертого сезона Stranger Thing из семи эпизодов вышла 27 мая и показала лучший старт среди сериалов Netflix, установившего абсолютный рекорд по количеству часов просмотра (286,79 млн часов) — с тех пор шоу надежно удерживает лидерство в общем рейтинге и региональных рейтингах в 75 странах. Собственно, четвертый сезон «Очень странных дел» уже обошел второй сезон «Бриджертонов» и сейчас возглавляет общий рейтинг по количеству часов просмотра (за первые 28 дней по релизу) — зрители провели за шоу 883,3 млн.
Продолжение сериала вышло через три года после показа третьего сезона — события в нем разворачиваются через полгода после предыдущего финала в трех разных местах: многие из основных персонажей остаются в Хоукинсе (служило местом действия предыдущих трех сезонов), тогда как Уилл, Одиннадцать и Джонатан переезжают в Калифорнию, а шериф Джим Хоппер попадает в тюрьму где-нибудь на Камчатке. Продолжение расскажет о том, как главные герои попытаются раз и навсегда положить конец всей беде и монстрам из загробного мира, который называют «Изнанкой».
К своим ролям вернулись актеры прошлых сезонов — Милли Бобби Браун, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфгард, Ноа Шнапп, Гейтен Матараццо, Сэди Синк, Чарли Хиттон и Наталия Даер. Также 4 сезон добавляет новых персонажей, таких как Крисси Каннингем (Грейс Ван Диен), Эдди Мансон (Джозеф Квинн), Аргайл (Эдуардо Франко) и Векна|Питер Баллард|Номер Один (роль главного антагониста досталась Джейми Кэмпбелл Бауэр).
Трейлер второй части четвертого сезона сериала «Очень странные дела» / Stranger Things на английском
Интересно, что в трейлере звучит песня британской певицы Running Up That Hill 1985 года, которая играет очень значительную роль в сюжете — трек резко набрал популярность после выхода первой части четвертого сезона Stranger Things и впервые возглавил британские чарты.
«Очень странные дела» уже продолжили на пятый сезон, который завершит текущую сюжетную арку. К слову, еще в 2017 году создатели проекта, братья Дафферы, заявляли, что шоу будет идти не меньше четырех-пяти сезонов, но в рамках февральского анонса они намекали на вероятный спин-офф.
- Netflix выпускает «Очень странные дела» с 2016 года и это один из самых популярных проектов в стриминговом сервисе. Сериал, вдохновленный произведениями Стивена Кинга, ценят за атмосферность, актерскую игру и отсылку к жанровым фильмам 1980-х годов.
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- Третий сезон «Очень странных дел» вышел 4 июля 2019 года, установив абсолютный рекорд онлайн-кинотеатра (на то время) — за четыре дня посмотрели более 40 млн подписчиков Netflix.
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- Это впервые Stranger Things разделили на части — все предыдущие сезоны сериала братьев Даффер выходили полностью сразу, но Netflix сейчас все чаще разделяет популярные шоу на части. Ранее создатели шоу объяснили это тем, что четвертый сезон вышел вдвое длиннее третьего — сценарий занял более 800 страниц, а съемка длилась почти два года. Пандемия здесь тоже сыграла свою роль — из-за COVID-19 фильм в начале 2020 года был приостановлен через две недели после старта, а работа над сериалом возобновилась только в сентябре 2020 года.