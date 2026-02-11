tradfi
Новости Устройства 11.02.2026 comment views icon

Ценовой хаос: в Европе RTX 5060 Ti 16 ГБ сравнялись со стоимостью RTX 5070

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Ціновий хаос: у Європі RTX 5060 Ti 16 ГБ зрівнялись з ціною RTX 5070

В течение нескольких недель в январе цены на видеокарты росли, а затем даже немного снизились для подавляющего большинства GPU GeForce RTX 5000.


Однако это, вероятно, не касается RTX 5060 Ti 16 ГБ, стоимость которой продолжает расти. По информации ComputerBase, в последнее время средняя цена на новые RTX 5060 Ti 16 ГБ неоднократно снижалась до чуть более 700 евро. Это близко к стоимости RTX 5070 на 12 ГБ. Разница в цене между ними в течение последних месяцев обычно составляла около 100 евро.

Ціновий хаос: у Європі RTX 5060 Ti 16 ГБ зрівнялись з ціною RTX 5070Ціновий хаос: у Європі RTX 5060 Ti 16 ГБ зрівнялись з ціною RTX 5070

Даже самые низкие фиксированные цены демонстрируют еще больший разрыв. Самая низкая цена на RTX 5060 Ti 16 ГБ составляет примерно 550 евро. RTX 5070 на 12 ГБ при этом стоит около 650 евро. Конечно, наиболее выгодные предложения быстро раскупаются.

Динамика цен пока не указывает на явный дефицит предложения. RTX 5060 Ti 16 ГБ в целом в достаточном количестве есть на полках магазинов. Однако снижение объемов производства все еще может вызвать дефицит. Конечно, это не отражает ситуации на мировом рынке. По данным PCPartPicker, цена на RTX 5070 снова выросла. Сейчас уже обе модели стоят дороже.


Ціновий хаос: у Європі RTX 5060 Ti 16 ГБ зрівнялись з ціною RTX 5070
Ценовая динамика на GPU GeForce RTX 50 в Германии/ComputerBase

По новым приоритетам, NVIDIA будет отдавать предпочтение производству видеокарт с меньшим объемом памяти. И хотя компания отрицает прекращение выпуска некоторых моделей, все видеокарты RTX 50 дорожают. По новой схеме, NVIDIA будет отдавать предпочтение RTX 5060 и 5060 Ti 8 ГБ и RTX 5070 Ti, цены на которые выросли больше всего. Между тем растет и стоимость RTX 5060 Ti 16 ГБ, RTX 5070 и RTX 5080, а цена на RTX 5090 приближается к вдвое большей от изначально рекомендованной розничной.

Мы писали, что высокий спрос на память и GPU со стороны центров обработки данных для ИИ спровоцировал рост цен на игровые видеокарты. На фоне этого NVIDIA полностью отложила запуск обновленной линейки видеокарт GeForce RTX 50 SUPER.

Источники: VideoCardz; ComputerBase; PCPartPicker

Популярные новости

arrow left
arrow right
Топ худших видеокарт NVIDIA и AMD 2025 года от Hardware Unboxed
Рынок смартфонов мертв: в ASUS объяснили прекращение производства
Samsung назвала дату презентации Galaxy S26: каких обновлений ждать?
Zotac бьет тревогу из-за дефицита памяти: существование производителей видеокарт под угрозой
Лучше чем консоль? Производительность iGPU Intel B390 в Alan Wake 2 конкурирует с Xbox Series S
AyaNeo показала портативный ПК для "качков" на 1,4 кг с Ryzen AI Max
NVIDIA RTX 5090 и Radeon RX 9070 XT встретили Новый год "салютом" из разъемов питания — тем временем модер нашел безопасный кабель
Неожиданно: OpenAI готовит наушники с инновационным дизайном
Счастливчик приобрел игровую видеокарту NVIDIA за $8,4 — стоила $230, когда вышла
Первые независимые тесты DLSS 4.5 подтверждают значительное падение производительности на видеокартах предыдущих поколений
Компьютерные магазины убирают память из демонстрационных ПК из-за краж
AMD Radeon RX 5700 XT за $5 работает нормально после обычного техобслуживания
NVIDIA будет поставлять на треть меньше RTX 50, из-за дефицита памяти "под нож" пойдут 5070 Ti и 5060 Ti, — инсайдеры
Intel выпустила XeSS 3 MFG: генерация многих кадров доступна на видеокартах Arc и в играх с поддержкой XeSS 2
iPhone 17e на подходе: Apple может представить "бюджетник" уже 19 февраля — рассказываем о ключевых обновлениях
Телефон с "броней": в Европе вышел кнопочный HMD Terra M с IP69K и сенсором для работы в перчатках
Новый роутер TP-Link BE670 предлагает Wi-Fi 7 до 12 Гбит/c
Intel говорит, что ноутбуки не подорожают: запасов памяти у производителей хватит на год
Облачный гейминг идет на Linux: бета NVIDIA GeForce NOW вышла для Ubuntu 24.04 и SteamOS
Давний организатор Apple WWDC потерял техники на $30 000 из-за блокировки Apple ID
Luxor закупает GPU, чтобы поддержать переход биткоин-майнеров в сферу ИИ
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить