Ценовой хаос: в Европе RTX 5060 Ti 16 ГБ сравнялись со стоимостью RTX 5070

В течение нескольких недель в январе цены на видеокарты росли, а затем даже немного снизились для подавляющего большинства GPU GeForce RTX 5000.





Однако это, вероятно, не касается RTX 5060 Ti 16 ГБ, стоимость которой продолжает расти. По информации ComputerBase, в последнее время средняя цена на новые RTX 5060 Ti 16 ГБ неоднократно снижалась до чуть более 700 евро. Это близко к стоимости RTX 5070 на 12 ГБ. Разница в цене между ними в течение последних месяцев обычно составляла около 100 евро.

Даже самые низкие фиксированные цены демонстрируют еще больший разрыв. Самая низкая цена на RTX 5060 Ti 16 ГБ составляет примерно 550 евро. RTX 5070 на 12 ГБ при этом стоит около 650 евро. Конечно, наиболее выгодные предложения быстро раскупаются.

Динамика цен пока не указывает на явный дефицит предложения. RTX 5060 Ti 16 ГБ в целом в достаточном количестве есть на полках магазинов. Однако снижение объемов производства все еще может вызвать дефицит. Конечно, это не отражает ситуации на мировом рынке. По данным PCPartPicker, цена на RTX 5070 снова выросла. Сейчас уже обе модели стоят дороже.





По новым приоритетам, NVIDIA будет отдавать предпочтение производству видеокарт с меньшим объемом памяти. И хотя компания отрицает прекращение выпуска некоторых моделей, все видеокарты RTX 50 дорожают. По новой схеме, NVIDIA будет отдавать предпочтение RTX 5060 и 5060 Ti 8 ГБ и RTX 5070 Ti, цены на которые выросли больше всего. Между тем растет и стоимость RTX 5060 Ti 16 ГБ, RTX 5070 и RTX 5080, а цена на RTX 5090 приближается к вдвое большей от изначально рекомендованной розничной.

Мы писали, что высокий спрос на память и GPU со стороны центров обработки данных для ИИ спровоцировал рост цен на игровые видеокарты. На фоне этого NVIDIA полностью отложила запуск обновленной линейки видеокарт GeForce RTX 50 SUPER.

Источники: VideoCardz; ComputerBase; PCPartPicker