Цвет неожиданности: новое видео Apple iPhone 16 Pro Max Titanium Desert iPhone 16 Pro Max Titanium Desert

Согласно утечкам, Apple планирует выпустить iPhone 16 Pro в новом цвете Desert Titanium. Были предположения, что это золотистый, но на этом видео он коричневый.

Скорее всего в ролике фигурирует муляж, а не реальный iPhone 16 Pro Max. Так или нет, но цвет на видео соответствует предыдущей утечке. Коричневый оттенок не понравился многим, а затем начали появляться свидетельства о более бронзовом или золотистом оттенке.

Все цвета iPhone 16 Pro и Pro Max будут называться Titanium — предварительно ожидаются Titanium White, Black, Gray и Gold. Но возникает вопрос, как будет называться цвет «героя» видео. Слухи предполагают названия Desert или Gold. также были сообщения о Rose. Впрочем, до официального релиза осталось немного времени.

Презентация Apple iPhone 16 запланирована на 9 сентября. Кроме линейки iPhone 16, на ней ожидаются новые наушники AirPods, часы, и, возможно, новые iPad.

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Источник: Techboilers

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