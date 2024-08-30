Новости Технологии 30.08.2024 в 12:07 comment views icon

Цвет неожиданности: новое видео Apple iPhone 16 Pro Max Titanium Desert iPhone 16 Pro Max Titanium Desert

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайта

Цвет неожиданности: новое видео Apple iPhone 16 Pro Max Titanium Desert iPhone 16 Pro Max Titanium Desert

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Согласно утечкам, Apple планирует выпустить iPhone 16 Pro в новом цвете Desert Titanium. Были предположения, что это золотистый, но на этом видео он коричневый.

Скорее всего в ролике фигурирует муляж, а не реальный iPhone 16 Pro Max. Так или нет, но цвет на видео соответствует предыдущей утечке. Коричневый оттенок не понравился многим, а затем начали появляться свидетельства о более бронзовом или золотистом оттенке.

Колір несподіванки: нове відео Apple iPhone 16 Pro Max Titanium Desert

Все цвета iPhone 16 Pro и Pro Max будут называться Titanium — предварительно ожидаются Titanium White, Black, Gray и Gold. Но возникает вопрос, как будет называться цвет «героя» видео. Слухи предполагают названия Desert или Gold. также были сообщения о Rose. Впрочем, до официального релиза осталось немного времени.

Презентация Apple iPhone 16 запланирована на 9 сентября. Кроме линейки iPhone 16, на ней ожидаются новые наушники AirPods, часы, и, возможно, новые iPad.

Онлайн- курсPython developer від Mate academy.
Amazon, Facebook, Netflix, Spotify використовують Python в розробці. Вивчіть цю мову на курсі Python developer і отримайте нову роботу! .
Отримати знижку на курс

Перший погляд на бронзовий Apple iPhone 16 Pro

Источник: Techboilers

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить