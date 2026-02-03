Турция угрожает замедлить Steam и EGS на 90% за отсутствие локальных офисов

Турция готовит закон, который может серьезно ударить по Steam и Epic Games Store. Если крупные цифровые магазины не откроют местные офисы или не оформят юридическое присутствие, власти смогут замедлить трафик до 90%.





Страна хочет, чтобы сервисы работали не «извне», а официально. Законопроект требует создать местное юрлицо или офис, а также назначить представителя, который будет отвечать за выполнение правил и взаимодействовать с госорганами. Если этого не будет, государство получит рычаг прямого давления через ограничение трафика.

Отдельный блок требований касается игр. Все проекты, продаваемые на турецкие IP-адреса, должны иметь признанные возрастные рейтинги. Игры без такой классификации могут просто снять с продажи. По оценкам отрасли, в случае принятия закона до 60% каталога Steam может исчезнуть с турецкого рынка. В первую очередь из-за инди-игры, которым не хватает денег и ресурсов на официальные рейтинги.

Если законопроект примут, регулятор также получит больше влияния на контент. Он сможет просматривать игры, требовать изменений, а также запрашивать технические журналы и данные пользователей, ссылаясь на общественные интересы и защиту детей. Если разработчики откажутся это сделать, то власти оставляют за собой право применять санкции.





Власти Турции называют несколько причин для таких изменений:

Дети слишком легко получают доступ к насильственному или культурно чувствительному контенту.

Платформы без офисов в Турции часто не хотят делиться данными во время расследований мошенничества.

Отсутствие офисов усложняет налоговый и финансовый контроль.

Под действие закона могут попасть не только Steam и Epic Games Store. Законопроект касается цифровых магазинов в целом, поэтому Xbox на ПК также оказывается в зоне риска. Для Microsoft вопрос сводится к затратам: доля Xbox составляет менее 10% общего дохода компании и создание отдельного подразделения может быть финансово излишним.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Как пишет IGN Turkey, законопроект сейчас находится на стадии обсуждения. Конкретных сроков принятия или внедрения изменений пока нет. В то же время в материалах прямо отмечают, что если доступ к платформам серьезно ограничат, игроки могут потерять доступ к своим цифровым библиотекам, а региональные цены исчезнуть.

Источник: Windows Central