Новости Кино 08.02.2024 в 09:28 comment views icon

«Тихое место: День первый» — трейлер новой и последней главы постапокалиптической франшизы ужасов Джона Красински

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Катерина Даньшина

Автор новостей

«Тихое место: День первый» — трейлер новой и последней главы постапокалиптической франшизы ужасов Джона Красински

Фильм будет исследовать первые дни вторжения загадочных инопланетных монстров на Землю.

«Оказавшись лицом к лицу перед невиданной доселе угрозой, людям придется выбирать: приспособиться к потустороннему злу, или стать его добычей…».

«Тихое место: День первый» — новая и последняя часть постапокалиптической франшизы ужасов, созданной на основе фильма «Тихое место» 2018 года. Оригинал и его прямое продолжение снял Джон Красински («Офис», «Джек Райан»), где также сыграл главную роль вместе со своей женой Эмили Блант.

В новом фильме Paramount Pictures Красински выступил как продюсер, тогда как режиссерскую роль взял на себя Майкл Сарноски. К актерскому составу присоединились обладательница «Оскара» Люпита Нионго («12 лет рабства») и Джозеф Куинн («Очень странные дела»).

В украинских кинотеатрах фильм «Тихое место: День первый» стартует 27 июня.

Трейлер

Постер

«Тихе місце: День перший» — трейлер нової й останньої глави постапокаліптичної франшизи жахів Джона Карзінськи

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