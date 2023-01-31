Прибыль Samsung в 2022 году обвалилась на $6,9 млрд — всему виной cлабый спрос на чипы и смартфоны

Компания Samsung опубликовала финансовый отчёт по итогам работы в 2022 году. При этом компания смогла получить совокупный доход в сумме $245,4 млрд, что является новым рекордом для неё. Но в то же время операционная прибыль составила $35 млрд, что на $6,9 млрд меньше результата предыдущего года. Резкое снижение прибыли в основном вызвано слабым спросом на чипы и смартфоны – категории, которые являются основными источниками дохода компании.

«Бизнес-среда значительно ухудшилась в четвертом квартале из-за слабого спроса на фоне глобального экономического спада», — пояснили в Samsung.

Полупроводниковый бизнес компании пережил не лучший год. Он страдал из-за слабого спроса на чипы, так как клиенты Samsung корректировали и сокращали свои запасы в условиях экономической неопределенности. Цены на чипы также упали, скорее всего, из-за избытка непроданных запасов. Все эти факторы вызвали снижение прибыли бизнеса по итогам года.

В четвёртом квартале 2022 года полупроводниковый бизнес Samsung получил консолидированный доход в сумме $16,3 млрд и всего лишь $219 млн операционной прибыли. Для сравнения, в четвёртом квартале 2021 года эти показатели составляли $21,6 млрд и $7,35 млрд, соответственно.

Samsung готовится к тому, что эта тенденция к снижению доходов и прибыли сохранится в течение следующих нескольких месяцев, хотя и ожидает, что спрос на её полупроводники вырастет во второй половине года.

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Аналогично, спрос на смартфоны был слабым в четвёртом квартале 2022 года. Продажи более доступных телефонов Samsung снизились, и, хотя продажи флагманов оправдали ожидания рынка, они всё ещё ниже, чем в предыдущих кварталах. Компания ожидает, что в 2023 году спрос на массовые смартфоны ещё больше ослабнет «из-за сохраняющихся макроэкономических условий». Но компания ожидает стабильного спроса на устройства премиум-класса. Презентация новой флагманской линейки Galaxy S23 ожидается 1 февраля.

Источник: Engadget