У SK Hynix готова «первая в мире» память DDR5 DRAM





Южнокорейский производитель микросхем памяти SK Hynix сегодня сообщил о выпуске «первых в мире» модулей оперативной памяти стандарта DDR5 (Double Data Rate 5). В соответствующем пресс-релизе производитель характеризует новую память как «высокоскоростной и высокоплотный продукт, оптимизированный для больших данных, искусственного интеллекта и машинного обучения в качестве следующего стандарта памяти DRAM». Иными словами, сначала DDR5 найдет применение в дата-центрах, а потом доберется и до потребительских ПК.

SK Hynix объявила о разработке микросхем DDR5 DRAM плотностью 16 Гбит в ноябре 2018 года. Другими словами, на освоение серийного производства DDR5 компании понадобилось без малого два года. В то же время только в июле JEDEC утвердила финальную спецификацию оперативной памяти DDR5. С огромной долей уверенности можно говорить, что в ближайшее время Samsung и Micron Technology выступят с аналогичными пресс-релизами о старте производстве оперативной памяти DDR5.

Фирменная технология TSV (Through Silicon Via) позволяет создавать модули максимального объема 256 ГБ. Пропускная способность памяти DDR5 производства SK Hynix составляет 4800-5600 Мбит/с на линию, что в 1,8 раза превышает показатель DDR4. Производитель заявляет, что такая скорость позволяет передать девять фильмов в Full HD объемом 5 ГБ каждый всего за секунду. Также производителем заявлено 20-процентное снижение энергопотребления — рабочее напряжение DDR5 составляет 1,1 В против 1,2 В у DDR4. Улучшенная система коррекции ошибок ECC делает новую память в 20 раз надежнее решения предыдущего поколения.

Известно, что память DDR5 DRAM будут поддерживать предстоящие серверные процессоры AMD EPYC Genoa (Zen 4) и Intel Xeon Scalable Sapphire Rapids. Что касается появления DDR5 в массовых ПК, то этого не стоит ждать раньше второй половины 2021 года, а то и начала 2022 года, когда состоится запуск платформ Intel LGA1700 и AMD AM5. Согласно прогнозу IDC, в следующем году память DDR5 займет 22% общего рынка DRAM, а к концу 2022 года ее доля достигнет 43% в общем объеме. К слову, DDR4 перешагнула 45-процентный рубеж в 2016 году.

Источник: SK Hynix