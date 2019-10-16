Сегодня Uber Eats начинает работать во Львове, который стал вторым украинским городом присутствия сервиса

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Несмотря на то, что Uber Eats еще доступен не во всех райнонах Киева, сервис сегодня запускается во Львове. Этот город станет вторым украинским городом, где пользователи смогут заказать курьерскую доставку блюд из местных кафе и ресторанов.

На начальном этапе в зону покрытия сервиса вошла историческая часть города, а также центральные и прилегающие к ним улицы.

Отметим, что в Киеве Uber Eats до сих пор не работает на Троещине, Воскресенке, части Лесного массива и в других районах, отдаленных от центра города.

Напомним, что главный конкурент Uber Eats в сегменте доставки готовых блюд Glovo уже работает во Львове с апреля этого года. Всего же этот международный сервис уже доступен в 11 городах Украины.

Ранее мы рассказывали, сколько платят украинским курьерам в зависимости от способа передвижения и службы доставки.

Источник: AIN.UA