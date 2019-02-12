Сколько платят украинским курьерам в зависимости от способа передвижения и службы доставки [инфографика]

Развитие интернет-торговли невозможно без курьерских служб, так как далеко не каждый покупатель готов посещать пункты самовывоза. Ну, а на фоне недавнего запуска в Украине сервисов по доставке еды и других товаров Uber Eats и Glovo спрос на курьеров повысился еще больше. Специалисты OLX решили исследовать данный сегмент и выяснить, сколько платят украинским курьерам разного типа.

По данным OLX, в январе 2019 года работодателям понадобилось в два раза больше специалистов, чем в прошлом месяце. Кроме того, на платформе появились вакансии от Uber Eats. Подобный всплеск эксперты наблюдали в сентябре перед запуском курьерской службы Glovo.

Медианная зарплата столичных курьеров составила 9.000 грн. В Uber Eats платят в два раза больше — 17.500 грн в среднем. Правда, количество таких вакансий ограничено — всего 11% от всех предложений по доставке.

В Uber Eats готовы давать и 20.000 грн — все зависит от способа передвижения. На своем транспорте ставка в месяц за нормированный 8-часовой рабочий день составляет 12.000 грн. За 50 часов в неделю ежемесячно платят 15.000 грн, за 60 и более часов доход составит 20000 грн. Если своего транспорта нет, его можно одолжить у компании, но тогда зарплата выходит чуть меньше — от 10.000 грн до 17.000 грн.

В Киеве ценнее всего специалисты по доставке, которые водят авто. Их ищут чаще всего, а платят в среднем 11.000 грн. За последние полгода 22% вакансий на OLX Работа размещали для пеших курьеров — им платили около 8.000 грн. Среди всех объявлений всего 8% для тех, кто ездит на велосипеде или скутере — таких предложений меньше, но зарплаты при этом выше (15.000 грн в месяц).

В Киевской области в последнем полугодии было больше новых вакансий для курьеров, чем во всех областях Украины вместе взятых. Что касается других регионов нашей страны, то эта профессия востребована в Харькове, Одессе и Днепре. Пока в этих областях нет служб доставки Uber Eats и Glovo, средняя зарплата составляет 8.000 — 8.500 грн. Меньше всего работы за последние полгода было у курьеров Закарпатской, Кировоградской, Волынской и Черновицкой областей.

Источник: OLX