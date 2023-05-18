«Убийцы цветочной луны» — первый трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе, которая расскажет о загадочной серии убийств в племени Осейджи

Двухминутный трейлер показывает несколько ярких кадров и звездный актерский состав нового более чем трехчасового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны».

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Скорсезе вместе со сценаристом Эриком Ротом адаптирует научно-популярную книгу Дэвида Гранна 2017 года, которая сосредотачивается на расследовании серии убийств в племени Осейджи, произошедших в Оклахоме в начале 1920-х годов, когда на этих землях были обнаружены нефтяные месторождения.

«Когда в 1920-х годах в Оклахоме под землей Осейдж находят нефть, жителей убивают одного за другим – пока ФБР не вмешивается, чтобы разгадать тайну», – говорится в аннотации к фильму.

Леонардо Ди Каприо в фильме играет Эрнеста Буркхарта, племянника скотовода Уильяма Хейла (Роберт Де Ниро), а Лили Гладстон – женщину из Осейджей Молли Кайл, унаследовавшую нефтяные богатства.

Среди остального актерского состава – Джесси Племонс в роли Тома Уайта, бывшего техасского рейнджера, расследующего убийства, а также Брендан Фрейзер, Джейсон Исбелл, Стерджилл Симпсон, Кара Джейд Майерс, Джаней Коллинз, Джиллиан Дион, Танту Кардинал, Татанка Минз, Луи Канселми, Уильям Бэлло, Майкл Эбботт мл., Пэт Хили, Скотт Шеферд и другие.

«Убийцы цветочной луны» – это первый релиз Apple на большом экране и один из самых длинных голливудских студийных фильмов современности (длится 3 часа 26 минут). Компания сотрудничает с Paramount, чтобы запустить фильм в ограниченном прокате 6 октября и 20 октября в остальных мировых кинотеатрах – прежде чем он станет доступен на Apple TV+ в необъявленную дату.

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Премьера фильма «Убийцы цветочного месяца» состоится на Каннском кинофестивале в эту субботу, 20 мая.