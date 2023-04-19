Криминальная драма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» длится 3 часа 26 минут – это один из самых длинных фильмов современного Голливуда

«Убийцы цветочной луны» – первый релиз Apple на большом экране и один из самых длинных голливудских студийных фильмов современности. Главные роли в криминальной вестерн-драме исполнили Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и Лили Гладстон, а режиссерскую работу взял на себя Мартин Скорсезе.

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По данным Deadline, нынешняя версия фильма длится 3 часа 26 минут, и хотя такой хронометраж присваивает ленте звание самой длинной в истории современного Голливуда – предыдущая работа Скорсезе «Ирландец» 2019 года была еще на три минуты длиннее (3 часа 29 минут), однако она не выходила в кинотеатрах и транслировалась на Netflix.

Для «Убийц цветочной луны» рассматривают несколько иную судьбу. Apple сейчас сотрудничает с Paramount, чтобы запустить фильм в традиционном прокате в мировых кинотеатрах – прежде чем он станет доступен на Apple TV+ в необъявленную дату. Ранее Bloomberg сообщил, что компания планирует тратить $1 миллиард в год на производство фильмов, которые будут выходить в кинотеатрах, и уже обратилась в киностудии с предложением партнерства. Среди других потенциальных релизов — шпионский триллер «Аргайл» Мэтью Вона и историческая драма Ридли Скотта «Наполеон».

Для любого дистрибьютора длинный фильм означает меньшее количество показов, хотя с этим могут поспорить лидеры рейтинга самых кассовых фильмов всех времен – «Аватар», который занимает первое место, длится 2 часа 41 минуту, далее следуют «Мстители: Финал» (3 часа и 2 минуты), «Аватар: Путь воды» (3 часа 12 минут) и «Титаник» (3 часа 14 минут).

Режиссер трех из четырех представленных фильмов Джеймс Кэмерон известен своими большими хронометражами, как и сам Скорсезе – с вышеупомянутым «Ирландцем» и трехчасовой комедийной драмой «Волк с Уолл-стрит», номинированной на «Оскар» в 2013 году.

Сообщается, что в длительности фильма «Убийцы цветочной луны» учтены и титры, которые могут транслироваться до 10 минут. Премьера фильма состоится на Каннском кинофестивале в следующем месяце, после чего фильм выйдет в кинотеатрах 20 октября.

Фильм, в котором Скорсезе и сценарист Эрик Рот адаптировали научно-популярную книгу Дэвида Гранна 2017 года, сосредотачивается на расследовании серии убийств в племени Осейджи, произошедших в Оклахоме в начале 1920-х годов, когда на этих землях были обнаружены нефтяные месторождения.

Ди Каприо, который уже в шестой раз сотрудничает со Скорсезе, играет Эрнеста Буркхарта, племянника скотовода Уильяма Хейла (Де Ниро). Гладстон исполнит роль Молли Кайл – женщины из Осейджей, унаследовавшей нефтяные богатства. Среди остального актерского состава – Джесси Племонс в роли Тома Уайта, бывшего техасского рейнджера, расследующего убийства, а также Кара Джейд Майерс, Джаней Коллинз, Джиллиан Дион и Танту Кардинал.

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На звание самого длинного голливудского фильма мог претендовать и четвертая часть происшествий наемного убийцы Джона Уика – режиссер Чад Стагельски и монтажер Натан Орлофф рассказали, что начальная версия неонуар-боевика длилась 3 часа 45 минут.