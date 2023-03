Первый фильм Apple на большом экране: «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе выходит в прокат 20 октября

Apple – не первый стриминговый вещатель, обнаруживший пользу проката фильмов в кинотеатрах. Компания официально подтвердила свой первый релиз на большом экране: «Убийцы цветочной луны» (Killers of the Flower Moon) Мартина Скорсезе. Премьера фильма состоится 6 октября в ограниченном прокате, общий релиз состоится 20 октября. Прокат фильма осуществляет Paramount Pictures. Дата премьеры ленты на Apple TV Plus пока неизвестна (на сайте Apple сказано, что «скоро»).

У Apple уже есть «Оскар» за лучший фильм («CODA: ребёнок глухих родителей» в прошлом году и анимационная короткометражка «Мальчик, крот, лис и конь» в 2023), фильм Скорсезе также наверняка будет претендовать на награды. В фильме по роману Дэвида Гранна, снимались Леонардо Ди Каприо, Роберт де Ниро, Лили Гладстон, Джесси Племонс, Кара Джейд Майерс, Джейнэй Коллинз, Джиллиан Дион и Танту Кардинал. Действие происходит в Оклахоме 1920-х годов и основано на истории серийных убийств членов индейского племени осейджей, чьи земли богаты нефтью – события получили название «Царство террора».

Выпуск «Убийц цветочной луны» лежит в русле наметившейся интеграции стриминговых сервисов и классического кинопроката. В то время как Disney пришлось придумывать, как вписать стриминг в свою стратегию выпуска блокбастеров, Netflix и Apple движутся в этом направлении с другой стороны. В прошлом году фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» попал в прокат до его демонстрации на Netflix. Ограниченный прокат важен для номинирования на награды, вто время как массовый показ способен создать ажиотаж и обеспечить дополнительный заработок.

Источник: The Verge