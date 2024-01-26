Ученые MIT говорят, что искусственный интеллект «‎украдет» меньше рабочих мест, чем ожидалось

Исследователи Лаборатории компьютерных наук и ИИ Массачусетского технологического института (MIT) попытались спрогнозировать, автоматизирует ли искусственный интеллект работу людей — и если да, то какую именно и когда?

Это не первая попытка оценить влияние современных технологий на работу людей. Например, в отчете инвестиционной компании Goldman Sachs говорилось о том, что ИИ может автоматизировать до 25% всего рынка труда в ближайшие несколько лет. Глобальный институт McKinsey говорит, что к 2055 году почти половина всей работы будет осуществляться с помощью искусственного интеллекта. Опрос Университета Пенсильвании, Нью-Йоркского университета и Принстона показывает, что только ChatGPT может повлиять на около 80% рабочих мест. А фирма Challenger, Gray & Christmas, занимающаяся аутплейсментом, утверждает, что ИИ уже заменяет тысячи работников.

Однако, в исследовании MIT говорится о том, что большинство профессий, что ранее были определены как такие, которые могут быть вытеснены ИИ, не являются «‎экономически выгодными» для автоматизации — по крайней мере в настоящее время. Ключевой вывод заключается в том, что экспансия искусственного интеллекта может происходить медленнее — и менее драматично.

«‎Как и в большинстве последних исследований, мы видим значительный потенциал искусственного интеллекта для автоматизации задач. Но можем показать, что многие из этих задач еще не привлекательны для автоматизации», — говорит Нил Томпсон, соавтор исследования.

Важно: в исследовании рассматривались только те работы, которые требуют визуального анализа — например, проверка качества продукции в конце производственной линии. Ученые не исследовали потенциальное влияние моделей генерирования текста и изображений, таких как ChatGPT и Midjourney, на работников и экономику; они оставляют это для дальнейших исследований.

Исследователи MIT также опросили работников, чтобы понять, что должна была бы делать система искусственного интеллекта, чтобы полностью заменить их, и затем смоделировали стоимость создания такой модели и спрогнозировали, согласятся ли предприятия (в частности «несельскохозяйственные‎» компании в США) платить авансовые и операционные расходы на такую систему.

В начале исследования ученые разбирают прогноз по примеру пекаря. Согласно данным Бюро статистики труда США, пекарь тратит около 6% своего времени на проверку качества еды — эта задача может быть (и сейчас) автоматизирована ИИ. Пекарня с пятью пекарями, которые зарабатывают $48 000 в год, могла бы сэкономить $14 000, если бы автоматизировала проверку качества еды. Но по подсчетам исследователей, развертывание «‎голой» системы ИИ с нуля обойдется в $165 000, а годовая поддержка работы обойдется в $122 840.

«Мы обнаружили, что только 23% зарплаты, которую выплачивают людям за выполнение визуальных задач, было бы экономически привлекательным для автоматизации с помощью ИИ», — сказал Томпсон. «Люди все еще являются лучшим экономическим выбором для выполнения этих этапов работы».

Далее в исследовании учли автономные системы искусственного интеллекта, которые продаются через таких поставщиков, как OpenAI, и которые нужно лишь точно настроить для выполнения конкретных задач, а не обучать с нуля. Но, по словам исследователей, даже если система стоит всего $1000, есть много рабочих мест — хотя и низкооплачиваемых и зависимых от многозадачности — автоматизация которых не имела бы экономического смысла для бизнеса.

«‎Даже если мы рассматриваем влияние компьютерного зрения только на визуальные задачи, мы обнаружим, что уровень потери работы ниже, чем тот, который уже наблюдается в экономике», — пишут исследователи. «‎Даже при условии быстрого снижения затрат на 20% в год, все равно понадобятся десятилетия, чтобы задачи компьютерного зрения стали экономически эффективными для компаний».

Исследование имеет ряд ограничений, которые исследователи — к их чести — признают. Например, оно не рассматривает случаи, когда искусственный интеллект может дополнять, а не заменять человеческий труд (например, анализ ударов спортсмена в гольф) или создавать новые задачи и работы (например, поддержка систем искусственного интеллекта), которых раньше не было. Кроме того, оно не учитывает всю возможную экономию средств, которую можно получить от предварительно обученных моделей, таких как GPT-4.

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В то же время есть вопросы относительно давления на ученых со стороны спонсоров исследования MIT-IBM Watson AI Lab. Лаборатория была создана за $240 млн IBM — компанией, которая заинтересована в том, чтобы искусственный интеллект не воспринимался как опасный.

Источник: Techcrunch

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