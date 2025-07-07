Новости Устройства 07.07.2025 в 16:38 comment views icon

Удобен ли для ремонта модульный Fairphone 6? iFixit проверила

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Удобен ли для ремонта модульный Fairphone 6? iFixit проверила

Большинство современных смартфонов заманивают покупателей большими значениями мегапикселей, гигагерцов и гигабайтов. Однако Fairphone пошла другим путем и решила бороться за внимание потребителей простотой ремонта и обслуживания мобильного устройства. Это все призвано продлить продолжительность эксплуатации гаджета.

Новый Fairphone 6 представляет собой модульный ремонтопригодный смартфон. Кроме улучшение технических характеристик, как например более мощный процессор и лучшая камера, эта модель также предлагает возможность легко разобрать смартфон и провести его ремонт. Эксперты iFixit решили проверить, насколько заявления производителя соответствуют действительности и протестировали новинку на ремонтпригодность в своей традиционной разборке. Результат оказался впечатляющим. Fairphone 6 стал самым ремонтопригодным смартфоном на сегодня и получил наивысшую оценку 10 из 10.

Для Fairphone 6 ремонт не составляет проблемы, его можно провести даже без посещения специализированной мастерской. Компания предлагает детали и видеоинструкции, а также отдельные запчасти для ремонта. Добавляют привлекательности 5-летняя гарантия и 8 лет программной поддержки.

Чи зручний для ремонту модульний Fairphone 6? iFixit перевірила
Самый ремонтопригодный смартфон современности — Fairphone 6 получил 10 из 10 от iFixit

Как свидетельствует видео iFixit, разобрать этот смартфон действительно достаточно легко. Для этого не надо использовать нагрев, чтобы размягчить клей, как в большинстве современных устройств. Чтобы снять заднюю панель, достаточно открутить два винта. Еще парочка винтов удерживает батарею. Поэтому заменить ее, при наличии необходимой отвертки (Torx T5), займет всего несколько минут.

Дальнейшая разборка смартфона не намного сложнее. Подцепить защитную панель камеры и открутить еще несколько винтов достаточно, чтобы добраться до дисплея и заменить его в случае повреждения. Модульная конструкция позволяет легко заменить батарею, камеры, дисплей, порт USB.

В конструкции Fairphone 6 совсем не используется клей. Именно поэтому разобрать эту модель значительно проще и быстрее конкурентов. Но в то же время из-за этого у него более низкий рейтинг защиты от пыли и воды (IP55), чем у многих других современных смартфонов.

Накладные наушники Fairphone Fairbuds XL легко ремонтируются, запчасти для них можно заказывать через приложение

Источник: gsmarena, iFixit

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