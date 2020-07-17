Украина заключила «безвиз» с Гренадой, теперь отдыхать на Карибах станет проще

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Три года назад Украина подписала «безвиз» с Европой, согласно которому украинцы с биометрическими паспортами получили право на безвизовый въезд в страны ЕС и страны-члены Шенгенской зоны за пределами Евросоюза. Вчера наша страна заключила аналогичное соглашение с Гренадой, так что украинцы смогут более удобно посещать это островное государство в Карибском море.

Вчера, 16 июля 2020 года, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады Олег Фирер подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Гренады об отмене визовых требований. Положениями соглашения предусматривается введение безвизовых поездок граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней для пребывания с целью туризма или осуществления другой неоплачиваемой деятельности. Соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

Дипломатические отношения между Украиной и Гренадой были установлены 26 сентября 2019 года в рамках 74-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке. Гренада поддерживает тесные связи с США, Канадой и Великобританией, а также является членом региональных политических и экономических организаций, таких как Организация Восточно-карибских государств (OECS) и Карибское содружество (CARICOM).

Отметим, что за три года безвиза украинцы оформили более 11,5 млн биометрических паспортов и совершили почти 49 млн поездок в страны ЕС.

Напомним, что вчера Google назвал самые популярные места для летнего отдыха украинцев в стране и за рубежом, это Коблево, Лазурное, Затока и Турция, Албания, Египет соответственно.

Источник: КабМин Украины