Украинская компания Complex-V предложила проект динамической цветной LED-подсветки для Подольско-Воскресенского моста [видео]

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Несмотря на то, что Подольско-Воскресенский мост еще весьма далек от завершения (первую очередь обещают запустить до конца года), украинская компания Complex-V решила предложить проект его динамической цветной LED-подсветки.

Разработчики заверили, что проект освещения охватывает все архитектурные и конструктивные особенности объекта. Места установки осветительных приборов выбирали с учетом удобства монтажа и обслуживания в дальнейшем.

В компании предложили использовать энергоэффективные светодиодные светильники с возможностью изменения цвета и управления интенсивностью освещения. Таким образом, в зависимости от времени года, праздников, будних и выходных дней на мосту с помощью подсветки можно будет создавать разнообразные сценарии освещения.

«Мы не можем оставаться в стороне от вопросов освещения знаковых мест нашего родного Киева, поэтому предлагаем световое решение для Подольского мостового перехода через реку Днепр. Предложенное архитектурное освещение должно стать украшением столицы, а также в вечернее время суток будет привлекать внимание окружающих с разных видовых точек», — рассказали в компании Complex-V.

Отметим, что Complex-V имеет обширный опыт создания современных систем подсветки для объектов Киева, в частности, специалисты компании разрабатывали осветительные решения для ЦУМ, ВДНХ, НСК «Олимпийский», Киевского зоопарка, пешеходного моста на Труханов остров, велосипедно-пешеходного моста через Владимирский спуск и т.д.

Источник: Complex-V