Украинский бот-юрист по регистрации ТМ PatentBot получил оценку рыночной стоимости в $1 млн
Украинский стартап PatentBot, развивающий одноименный сервис регистрации торговых марок, о котором мы неоднократно писали на сайте, привлек новый раунд ангельских инвестиций, в результате чего оценка его рыночной стоимости достигла $1 млн. Об этом ресурсу AIN.UA сообщили представители компании.
PatentBot — это чат-бот для регистрации торговых марок. В компании говорят, что весь процесс от поиска до оплаты госпошлины пользователь проходит вместе с ботом за 5-7 минут.
Точную сумму инвестиций, которую удалось привлечь во время последнего раунда финансирования PatentBot не раскрывает. Но известно, что за все время компания смогла привлечь суммарно более $70 000 инвестиций. Но начальный посевной раунд (
Напомним, что бот-юрист PatentBot для Facebook Messenger был запущен летом 2017 года. Изначально он работал только В Украине, но в декабре начал регистрировать торговые марки в США. Сейчас PatentBot работает на рынках Украины, США и стран Европейского союза. В течение месяца команда планирует добавить функцию регистрации торговой марки в странах СНГ и Китая.
Источник: AIN