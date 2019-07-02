Украинский бот-юрист по регистрации ТМ PatentBot получил оценку рыночной стоимости в $1 млн

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Украинский стартап PatentBot, развивающий одноименный сервис регистрации торговых марок, о котором мы неоднократно писали на сайте, привлек новый раунд ангельских инвестиций, в результате чего оценка его рыночной стоимости достигла $1 млн. Об этом ресурсу AIN.UA сообщили представители компании.

PatentBot — это чат-бот для регистрации торговых марок. В компании говорят, что весь процесс от поиска до оплаты госпошлины пользователь проходит вместе с ботом за 5-7 минут.

Точную сумму инвестиций, которую удалось привлечь во время последнего раунда финансирования PatentBot не раскрывает. Но известно, что за все время компания смогла привлечь суммарно более $70 000 инвестиций. Но начальный посевной раунд ( seed-раунд) венчурного финансирования пока не закрыт и компании все еще находится в поиске инвесторов.

Напомним, что бот-юрист PatentBot для Facebook Messenger был запущен летом 2017 года. Изначально он работал только В Украине, но в декабре начал регистрировать торговые марки в США. Сейчас PatentBot работает на рынках Украины, США и стран Европейского союза. В течение месяца команда планирует добавить функцию регистрации торговой марки в странах СНГ и Китая.

Источник: AIN