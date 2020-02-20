Китайские сервисы доставки готовой еды и продуктов из-за вспышки коронавируса Covid-2019 начали доставлять заказы бесконтактно

Китайская компания Meituan Dianping, специализирующаяся на доставке готовой еды, продуктов и непродовольственных товаров, сотрудничающая с 5,9 млн партнеров, включая такие крупные сети, как McDonald’s и Pizza Hut, запустила услугу бесконтактной доставки заказов на фоне вспышки коронавируса Covid-2019. Об этом пишет Business Insider.

Впервые компания протестировала новую услугу 26 января 2020 года в городе Ухань, где началась вспышка нового типа коронавируса. Спустя семь дней Meituan Dianping запустила ее уже на всей территории Китая.

При бесконтактной доставке курьер оставляет заказ в заранее обговоренном месте, а затем звонит клиенту и удаляется, после чего клиент забирает пакет с товарами. Вместе с заказом компания кладет в пакет карточку, на которой указана температура всех людей, которые участвовали в сборе заказа и его доставки (если заказ подразумевает доставку готовой еды, то на карточке будут указаны в том числе результаты температурного скрининга тех работников, которые занимались приготовлением пищи), а также информация о дезинфекции снаряжения курьера, пишет издание.

По данным самой Meituan Dianping, с 26 января по 8 февраля на бесконтактную доставку пришлось свыше 80% всех доставок, совершенных компанией за этот период. При этом в Ухани этот показатель составил 95,1%. Любопытно, что вслед за Meituan Dianping похожую услугу начали предлагать другие компании, занимающиеся доставкой готовой еды, продуктов и непродовольственных товаров в Китае, в частности, Ele.me и KFC .

Помимо этого, Meituan Dianping заметила рост на 31% количества заказов готовой еды на несколько получателей, в то время как количество заказов еды более чем на пять человек выросло более чем на 70%. Отметим, что до вспышки коронавируса службами доставки готовой пищи в Китае пользовались в основном те люди, которые едят в одиночку: свыше 60% доставок еды на конец лета 2019 года приходилось на небольшие заказы для одного человека.

Что касается доставки продуктов и непродовольственных товаров, то и здесь Meituan Dianping столкнулась с ростом спроса: количество таких заказов возросло в четыре раза в сравнении с началом прошлого года. Наиболее часто из продуктов и непродовольственных товаров китайцы заказывают медицинские маски, дезинфицирующие средства, овощи, мясо и фрукты.